[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도는 7월 10일자로 양구군에 도내 첫 말라리아 경보를 발령했다.

도는 즉시 말라리아 매개모기 주요 서식지를 대상으로 집중 방제를 실시하고, 환자 조기진단을 위한 신속진단키트 자가검사 시범사업을 하는 한편, 주민과 방문객을 대상으로 예방 홍보를 하고 있다.

이번 말라리아 경보는 지난 6월 22일 질병관리청의 전국 말라리아 주의보 발령 이후 양구군에서 말라리아 매개모기의 개체 수가 증가함에 따라 발령됐다.

말라리아 경보는 말라리아 주의보 발령 이후 첫 환자 군집사례(2명 이상)가 발생하거나, 말라리아 매개모기의 일일 평균 개체 수가 동일 시군에서 2주 연속 5.0 이상 발생 시 지역사회 내 유행을 차단하기 위해 발령된다.

강원도 보건환경연구원의 현장 실측 결과, 양구군 국토정중앙면 지역의 매개 모기의 일 평균 개체 수는 6월 셋째 주부터 2주 연속 5.0 이상(6월 3주 5.1 → 6월 4주 7.3)으로 증가했다.

유지영 강원특별자치도 복지보건국장은 “말라리아 감염을 예방하기 위해서는 모기 물림 예방수칙을 철저히 지키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “모기에 물린 뒤 발열이나 오한 등 의심 증상이 나타나면 가까운 보건소나 의료기관을 즉시 방문해 신속진단검사를 받아 달라”고 당부했다.