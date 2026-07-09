꺾임부 보강재 등 신기술 3종 개발

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설은 협력사인 바로건설기술과 공동 기술 개발 업무 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

반도건설은 협력사 바로건설기술과 함께 ‘꺾임부 보강재·기초보강재·연속바체어’ 신기술 3종의 공동 기술 개발에 착수하면서 현재 신기술 등록을 위한 절차를 밟고 있다. 해당 신기술은 각각 주택 시공 과정에서 필수적으로 적용되는 기술로 현장 인력의 안전과 입주 고객의 생활 안전성 개선에 기여할 전망이다.

이정렬 반도건설 시공부문 대표는 “보기만 좋은 집을 만드는 것에 그치지 않고 현장 근로자의 안전과 고객 만족 실현을 동시에 실현할 수 있도록 협력사와의 동반 성장을 이어갈 계획”이라며 “기업, 소비자, 환경 모두에게 이로운 기술 개발을 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

반도건설과 바로건설기술이 함께 개발하는 신기술 3가지는 모두 현장 시공 효율성을 높이는 동시에 품질 저하 예방 효과를 갖고 있다고 평가받는다. 공사에 사용하는 철근이나 콘크리트와 같은 건설 자재 사용량을 줄일 수 있어 고객 만족과 환경의 측면에서도 긍정적인 효과가 기대된다.

한편 반도건설은 지난해 매출 8041억원, 영업이익 540억원을 기록했다.