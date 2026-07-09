중부·서부·남부·남동발전과 업무협약 체결 협력업체 안전보건체계 구축·고위험 공정 합동점검 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업안전보건공단이 국내 주요 발전사들과 손잡고 발전소 산업재해 예방과 협력업체 안전관리 강화에 나선다.

한국산업안전보건공단은 9일 한국중부발전·한국서부발전·한국남부발전·한국남동발전 등 발전 4사와 ‘전력산업 산재예방 및 안전보건 상생협력 체계 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 최근 산업계에서 대형 안전사고가 잇따르는 가운데 국가 기간시설인 발전소의 안전관리 수준을 높이고, 발전사와 협력업체 간 안전보건 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다. 특히 대규모 설비와 고위험 공정이 집중된 발전산업 특성을 고려해 현장 중심의 예방활동을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

협약에 따라 공단과 발전사들은 협력업체를 대상으로 한 안전보건체계 구축 교육을 지원하고, 발전사 직원들의 안전의식을 높이기 위한 체험교육을 확대한다. 또 사고 위험이 큰 공정에 대해 합동 안전점검을 실시하고, 발전소 현장 특성을 반영한 맞춤형 산업안전보건 교육자료를 공동 개발하기로 했다. 아울러 안전활동 성과를 측정하고 관련 제도가 현장에 안착할 수 있도록 협력을 이어갈 계획이다.

공단은 이번 협약을 통해 중소 협력업체의 안전보건 역량을 높이고 전력산업 전반의 안전 수준을 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김현중 산업안전보건공단 이사장은 “국가 기간산업인 전력 분야의 안전은 우리 사회 전체의 안전과 직결된다”며 “발전사들과 긴밀히 협력해 현장의 위험요인을 제거하고 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.