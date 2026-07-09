9일 13개 산·학·연·관 협의체 출범 기업·대학 등 실증, 공동 인재양성 김상욱 시장 “중소기업에도 확산”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 산업수도 울산시가 인공지능(AI)을 적용해 생산공정 최적화 등 제조현장을 지능화하는 제조산업 인공지능 전환(AX)에 시동을 걸었다. 산업 AX는 김상욱 울산시장 체제의 민선 9기 핵심 정책과제여서 울산의 미래 성장동력으로 탈바꿈하는 속도는 더욱 빨라질 전망이다.

울산시는 9일 시청 대회의실에서 ‘울산 제조산업 AX 확산을 위한 업무협약’을 체결하고, 협약 이행을 위한 민관 협력기구인 ‘울산산업 인공지능 전환(AX) 협의체’를 출범시켰다.

이날 협약에는 김상욱 울산시장을 비롯해 안현실 울산과학기술원 부총장과 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 네이버클라우드, SK텔레콤, 울산대학교, 전남대학교, 경북대학교 등 13개 기업·대학·연구기관이 참여했다.

이에 따라 참여 기관들은 ▷산업 AX 실증연구단지 조성을 위한 기반시설 구축 및 데이터 공유 ▷제조산업 특화 소형언어모형(sLLM)과 실물 인공지능(피지컬 AI) 공동 연구개발·실증 ▷전문인력 양성과 지역 디지털 일자리 창출 ▷보호대상 정보를 제외한 데이터 활용에 나선다.

울산시는 이번 협의체를 중심으로 산업 AX 실증연구단지 조성과 연계한 연구개발과 실증, 제조데이터 기반 산업 AX 생태계를 조성해 울산을 대한민국 산업 AX 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.

김상욱 울산시장은 “울산의 산업 AX는 선택이 아니라 울산의 미래가 걸린 과제”라며 “울산이 가진 제조 현장 데이터와 울산과학기술원(UNIST)의 연구역량, AI 선도기업의 기술을 연결해 실제 산업현장에서 작동하는 sLLM을 만들어 중소·중견기업과 협력사까지 확산될 수 있도록 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

이날 협약식에 이어 울산시와 SK텔레콤, 울산과학기술원, 울산대학교, 울산과학대학교가 참가한 ‘지·산·학 간담회’도 갖고 AI 전환에 필수적인 현장 맞춤형 인재 양성 방안도 마련하기로 했다.