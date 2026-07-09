[헤럴드경제=최원혁 기자] 5·18민주화운동 단체들이 ‘스타벅스 가야지’ 응원으로 물의를 빚은 뒤 사과한 배재고 야구부에 대한 선처를 호소했다.

9일 5·18공법3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단은 입장문을 내고 “5·18 정신의 핵심은 ‘배제’가 아닌 ‘포용’에 있다”고 밝혔다.

단체들은 “과거의 잘못을 마주하고 이를 바로잡으려는 배재고의 용기는 역사를 과거에 박제된 기록이 아니라 현재를 살아가는 우리 모두의 책임으로 받아들이고 있다는 증거”라고 했다.

이어 단체들은 “실수는 누구나 할 수 있지만 그 실수를 통해 스스로를 돌아보고 더 나은 내일을 향해 나아가는 것은 오직 성숙한 시민만이 할 수 있는 일”이라고 밝혔다.

아울러 단체들은 대한체육회 스포츠공정위원회를 향해서도 선처를 호소했다.

단체들은 “광주일고의 선처 요청과 함께 배재고 학생들이 보여준 진심 어린 성찰과 변화의 의지를 충분히 헤아려 달라”며 “(배재고가) 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전할 수 있도록 현명한 판단을 내려 달라”고 밝혔다.

앞서 배재고 야구부 일부 학생 선수는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 경기에서 광주일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크 데이”등의 지역 비하성 응원을 하며 비판받았다.

이에 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 배재고에 6개월 출전 정지와 함께 이번 청룡기 전국고교야구선수권대회 잔여 경기 몰수패를 의결했다.

이후 배재고는 교직원·지도자·학생선수·학부모 등 86명의 방문단이 광주일고를 찾아 눈물로 사과의 뜻을 전했고 광주일고는 배재고가 받은 징계에 대한 선처를 호소했다.