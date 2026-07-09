오모테산도 쇼핑몰에 187평 규모 매장 열어 2030년까지 亞 주요 지역에 10여개점 오픈

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점이 오는 10일 일본 도쿄의 오모테산도 거리에 ‘더현대(THE HYUNDAI)’를 오픈한다고 밝혔다. 현대백화점의 K-콘텐츠 수출 플랫폼인 더현대 글로벌의 첫 번째 플래그십 스토어이자, 한국 백화점이 일본 핵심 상권에서 운영하는 첫 대형 매장이다.

더현대 글로벌은 국내 유망 브랜드의 해외 진출을 지원한다. 지난 2024년 도쿄의 유명 쇼핑몰 파르코 시부야점에 오픈한 팝업스토어를 시작으로 다양한 온·오프라인 사업을 진행 중이다. 작년에는 파르코 시부야점에 정규 매장을 열었다. 일본 온라인 패션몰 ‘누구(NUGU)’ 내에 더현대 글로벌 전문관도 선보였다.

이번에 문을 여는 더현대 매장은 도큐플라자 오모카도 3층에 620㎡(187평) 규모로 들어선다. 패션·뷰티·식음료(F&B)·지식재산권(IP) 콘텐츠 등 총 7개 브랜드와 2개 팝업 공간으로 구성된다. 패션 분야에서는 ‘코이세이오038’, ‘로라로라’, ‘스탠드오일’ 등 브랜드가 들어선다. F&B에는 ‘카멜커피’의 첫 번째 일본 매장이 포함됐다. IP 콘텐츠 플랫폼 ‘위드뮤’도 일본에 진출한다.

팝업 전용 공간은 ‘팝업 아이코닉’과 ‘팝업 스퀘어’로 구성된다. 팝업 아이코닉에서는 오는 22일까지 배우 변우석의 아시아 팬미팅을 기념한 팝업 행사가 열린다. 팝업 스퀘어에선 8월 9일까지 스트리트 패션 브랜드 ‘떠그클럽’의 일본 첫 오프라인 팝업이 진행된다.

더현대의 주요 타깃은 K-패션과 한국 문화에 관심이 많은 현지 2030세대다. 해외에서도 인기가 많은 6인조 보이 그룹 ‘TWS(투어스)’를 공식 앰버서더로 앞세웠다. 현대백화점은 아시아 시장에서 빠르게 사업을 확대할 방침으로, 오는 2030년까지 주요 거점에 10여개 플래그십 매장을 선보일 계획이다.

현대백화점 관계자는 “더현대는 일본 현지 소비자는 물론, 글로벌 패션·유통 관계자들에게 K-콘텐츠의 현재와 미래 방향성을 제시하는 쇼룸 역할을 하게 될 것”이라며 “앞으로도 국내 브랜드의 글로벌 판로 확대를 지원해 K-콘텐츠의 세계화에 일조하겠다”고 말했다.