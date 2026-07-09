엔비디아 등 빅테크 경영진과 회동 가능성도

[헤럴드경제=고은결 기자] 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장을 계기로 미국 출장길에 오른다. 나스닥 상장 기념식에 참석하는 한편, 현지 주요 고객사와의 회동 여부도 주목된다.

9일 재계에 따르면 최 회장은 오는 10일(현지시간) 오전 미국 뉴욕에서 열리는 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 기념식에 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 주요 경영진과 함께 참석할 것으로 전해진다. SK하이닉스의 나스닥 입성을 기념하는 이 자리에서 최 회장과 경영진은 SK하이닉스의 경쟁력과 중장기 성장 전략 등을 투자자들에게 설명할 것으로 보인다.

SK하이닉스의 ADR 규모는 약 43조원 수준으로 전체 발행주식의 약 2.5%인 최대 1779만주가 새로 발행될 예정이다. 조달 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹(공장) 및 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 스캐너를 포함한 기계장치 취득 등에 활용될 방침이다.

최 회장이 이번 행사에 직접 참석하는 것은 SK하이닉스의 AI 메모리 경쟁력과 성장성을 글로벌 투자자들에게 직접 알리기 위한 행보로 풀이된다. ADR 상장은 AI 인프라 확산의 핵심 기업이 된 SK하이닉스의 기업가치를 글로벌 자본시장에서 제대로 평가받기 위해 추진됐다.

앞서 최 회장은 올해 초 출간한 SK하이닉스 HBM 성공 스토리를 담은 신간 ‘슈퍼 모멘텀’에서 “시장이 SK하이닉스를 아직 ‘커머디티(범용)’ 제조사로 인식해 더 높은 가치를 인정해주지 않았다”고 진단하며 “하이닉스는 지금보다 10배는 더 커져야 한다”고 언급한 바 있다.

한편 일각에서는 최 회장이 방미 기간 엔비디아, 테슬라 등 주요 빅테크 경영진과도 회동할 가능성도 제기된다. 앞서 최 회장은 지난 2월 미국 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 HBM을 비롯해 메모리 반도체와 AI 데이터센터 구축을 포함한 협력을 논의했고, 지난달에도 방한한 황 CEO와 재차 만나 협력 관계를 재확인했다.