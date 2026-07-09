‘일렉스 베트남 2026’ 참가 15~17일 호찌민 SECC서 열려

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 오는 15~17일 베트남 호찌민시 사이공전시컨벤션센터(SECC)에서 열리는 ‘일렉스 베트남 2026’에 참가한다고 9일 밝혔다.

LS일렉트릭은 144㎡(44평) 규모의 전시 공간에 AI 데이터센터, 디지털 전환(DX), 스마트 전력관리, 스마트팩토리 등 4개 존(ZONE)을 마련한다.

AI 데이터센터 존에서는 급증하는 데이터 처리 수요와 인공지능(AI) 산업 성장에 대응할 수 있는 효율적인 전력 인프라 설루션을 소개한다. LS일렉트릭의 고용량 원격전력패널(RPP)과 무정전 절체 스위치(CTTS)는 데이터센터 내부 대용량 전력을 서버까지 안정적으로 공급하고, 전원 이상 발생 시에도 유틸리티 전원과 비상전원 간 전환이 끊김 없이 이뤄지도록 지원한다.

DX 존에서는 차세대 AI 기반 국가 전력망 운영 플랫폼인 K-EMS 2.0을 전시한다. K-EMS 2.0은 LS일렉트릭이 세계에서 5번째로 자체 개발에 성공한 국가 단위의 전력망 통합 관제 플랫폼이다. 발전 제어를 최적화해 운영 비용을 획기적으로 절감할 수 있다. 실시간 안전성 분석을 통해 대규모 정전 리스크도 원천 차단한다.

스마트 전력관리 존에서는 변압기, 배전반, 차단기 등 핵심 송배전 솔루션과 에너지저장장치(ESS) 기반 설루션을 동시 소개한다. 스마트팩토리 존에서는 LS일렉트릭이 자체 개발한 디지털 트윈 기반 공장 운영 시스템 SMI(스마트 매니지먼트 인사이트) 등을 공개한다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 아세안의 전력 수요는 최근 10년간 60% 이상 증가했고, 올해부터 2030년까지도 연평균 5%대의 높은 증가세가 예상된다. LS일렉트릭은 고객별 수요에 맞춘 패키지형 전력 인프라 설루션을 앞세워 아세안 전력 시장의 핵심 파트너로 도약한다는 방침이다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 전시를 통해 50년 이상 축적한 전력·자동화 기술력과 AI 기반 통합 설루션을 현지 고객에게 적극 알리고, 아세안의 안정적인 전력망 구축과 지속 가능한 산업 발전에 이바지할 것”이라고 말했다.