“이번 폭락은 우리 기업 부실 때문 아니다”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘은 9일 코스피와 코스닥 지수가 연일 5%대 급락한 것과 관련해 “이재명 정권의 무능과 관치가 낳은 ‘오징어 게임’ 증시”라고 비판했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 “대한민국 증시가 단 사흘 만에 통째로 주저앉았다”며 “코스피와 코스닥 지수가 연일 5%대 급락을 거듭하며 매도 사이드카가 연쇄 발동되는 초유의 사태가 벌어졌다. 불과 7주 만에 시가총액 6000조원 선이 무너진 현실 앞에 시장은 공포를 넘어 마비 상태”라고 밝혔다.

최 수석대변인은 “이번 폭락은 우리 기업의 부실 때문이 아니다”라며 “삼성전자가 사실상 ‘분기 영업이익 100조원’의 신기원을 열며 사상 최대 성적표를 냈음에도 주가는 하루 10% 가까이 널뛰며 폭락했다”고 주장했다.

이어 “올해 들어서만 서킷브레이커가 벌써 여섯 번째”라며 “외신들이 한국 증시를 향해 ‘카지노’, ‘오징어 게임’이라고 조롱하는 이 황당한 사태의 주범은 다름 아닌 이재명 정부와 금융당국”이라고 말했다.

그러면서 “이번 파국은 정권의 정책 실패와 어설픈 관치가 결합한 명백한 인재(人災)”라고 비판했다.