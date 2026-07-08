신동국 회장, 임종윤 측 지분 인수하며 개인 최다 주주 지위 공고화 차남 임종훈 대표도 사모펀드에 지분 매각하며 모녀 측 우호 선언 지주사 주요 주주 간 이합집산 잇따르며 경영권 향방 역학관계 복잡

[헤럴드경제=최은지 기자] 경영권 분쟁을 겪어 온 한미약품그룹에서 주요 주주 간의 대규모 지분 거래가 잇따라 발생하면서 다시 긴장감이 고조되고 있다.

​8일 제약업계에 따르면 한미약품그룹 지주사인 한미사이언스는 개인 최다 주주인 신동국 한양정밀 회장이 보통주 360만4799주를 장외 매수한다고 전날 공시했다.

​주당 취득 단가는 4만7920원이며 전체 거래 금액은 약 1727억원이다. 해당 거래가 마무리되면 신 회장의 한미사이언스 지분율은 기존 22.88%에서 28.15%로 대폭 높아지게 된다. 이번 거래는 창업주 고(故) 임성기 선대회장의 장남인 임종윤 코리그룹 회장 측의 지분을 인수하는 거래로 알려졌다.

​한미약품그룹은 창업주 별세 이후 모친인 송영숙 회장과 누나인 임주현 부회장 등 모녀 측과 장남 임종윤 회장, 차남 임종훈 대표 등 형제 측이 경영권을 두고 오랜 기간 갈등을 빚어 왔다.

​신 회장의 이번 추가 지분 확보에 앞서 형제 측인 차남 임종훈 한미정밀화학 대표 역시 지분 변동을 기록했다. 임 대표는 지난 2일 한미사이언스 지분의 2.5%에 해당하는 170만9788주를 매각하는 계약을 체결했다. 매각 금액은 약 820억7000만원 규모이며, 매수인은 사모펀드로 전해졌다.

​임 대표의 이 같은 주식 매각 결정은 신 회장이 추가 지분 확보를 모색하는 시기와 맞물려 단행됐다. 특히 임 대표는 해당 거래와 관련해 모친인 송 회장과 누나인 임 부회장 쪽에 우호적인 결정이라는 점을 공식적으로 밝히면서, 향후 한미약품그룹의 경영권 향방과 역학 관계에 어떠한 영향을 미칠지 업계의 이목이 집중되고 있다.