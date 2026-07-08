[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]지역 대표기업 ㈜베어링아트가 지역 인재 육성을 위한 장학금 1000만원을 기탁했다.

(재)영주시인재육성장학회(이사장 황병직)는 8일 영주시청에서 유현욱 ㈜베어링아트 대표이사가 참석한 가운데 장학금 기탁식을 열고 지역 인재 육성과 지역사회 발전을 위한 뜻을 함께 나눴다.

㈜베어링아트는 지난 2013년 영주공장을 설립한 이후 지속적인 투자와 고용 창출을 통해 지역경제 활성화에 기여해 온 지역 대표기업이다.

자동차용 베어링 부품을 생산하며 지난해 5658억원의 매출을 기록하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다.

유현욱 대표이사는 “지역과 함께 성장해 온 기업으로서 미래를 이끌어 갈 인재 육성에 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

황병직 영주시장은 “지역의 미래를 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 ㈜베어링아트에 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 장학금은 학생들이 꿈과 역량을 키우고 지역의 미래를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 소중히 사용하겠다”고 말했다.