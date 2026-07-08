‘아이 키우기 좋은 도시 서울’ 정책포럼 참석 “‘서울아이 동행 업 프로젝트’ 통해 전폭 지원”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장은 8일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 사단법인 한국여성단체협의회 주최 정책포럼 ‘아이 키우기 좋은 도시 서울!’ 에 참석해 안전하고 지속가능한 양육환경 조성을 위한 서울시의 정책 방향을 공유했다.

(한국여성단체협의회는 현재 53개 회원단체와 17개 시·도 여성단체협의회, 500만여 명의 회원으로 구성돼 있다.

오 시장은 “민선 9기 서울시정 비전인 글로벌 톱(TOP)3 도시는 시민이 더 행복한 삶을 누리는 도시”라며 “그 출발점은 아이 낳고 키우기 좋은 서울을 만드는 데 있다”고 말했다.

이어 “부모가 일과 가정을 함께 지킬 수 있도록 돕고 양육의 부담은 사회가 함께 나누는 것이 저출생 문제를 푸는 가장 현실적인 해법”이라며 “서울시는 ‘서울아이 동행(童幸) 업(UP) 프로젝트’를 중심으로 아이 키우기 좋은 환경을 완성해 나가겠다”고 강조했다.

현재 서울시는 서울아이 동행 업 프로젝트 일환으로 양육자의 호응을 얻고 있는 서울형 키즈카페, 지역아동센터, 우리동네키움센터 등 돌봄 인프라를 2030년까지 총 1258개소로 확대하고 손주 돌봄수당과 등하원 돌봄 등을 지원할 예정이다.

서울시는 서울아이 동행 업 프로젝트를 위해 2030년까지 5년 동안 총 1조8796억원을 투입해 4대 분야 16개 핵심 과제를 추진할 계획이다.