순천청사에서 첫 회의 소집…유튜브 생중계

[헤럴드경제=박대성 기자] 민형배 전남광주통합특별시장은 8일 광주와 전남 통합 이후 처음으로 동부청사(순천시)에서 첫 간부회의를 열어 대한민국 1호 통합특별시의 성공적 안착과 함께 반도체 산업의 속도감 있는 추진을 강조했다.

전남광주통합특별시는 이날 순천시 신대지구 동부청사 ‘나철실’에서 민형배 시장 주재로, 실·국장급 간부 공무원 등 60여 명이 참석한 가운데 간부회의를 개최했다.

특히 시는 시민의 알 권리를 보장하고 행정의 투명성을 높이기 위해, 이번 회의 전 과정을 통합특별시 대표 유튜브 채널(‘전남광주TV’)을 통해 실시간으로 전면 공개했다.

민형배 시장은 앞으로도 3개 청사(광주·무안·동부청사)를 순회하며 간부회의를 개최해 통합 정신을 이어가고, 회의 공개 원칙을 이어가겠다고 공언했다.

민형배 시장은 모두발언을 통해 “대한민국 1호 통합특별시라는 역사적인 돛을 올린 만큼 우리가 걸어가는 발걸음 하나하나가 곧 대한민국 지방자치의 새로운 이정표가 될 것”이라며 “전남광주가 압도적으로 성장하고 시민 모두가 함께 잘사는 특별시를 만드는 데 공직사회가 앞장서 달라”고 당부했다.

이어진 주요 현안 토의에서는 지역의 미래 성장동력 확보와 민생 안전을 위해 ▷반도체 클러스터 성공 지원 ▷여수석유화학산업 대전환 추진 ▷여수시 고용위기지역 지정 추진▷2027년 국비 확보 전략 ▷여름철 자연 재난 대책 5대 안건을 심도 있게 논의했다.

특히 단군 이래 최대 호황기를 구가하고 있는 반도체 산업과 관련해 AI 시대를 맞아 반도체 수요에 비해 공급이 부족한 상황을 맞아 제때 물량을 수출하지 못할 경우 중국, 대만, 일본 등에 추월당할 수 있다며 속도감 있는 반도체 산단 조성 필요성을 언급했다.

민 특별시장은 “지난 6일 청와대 민관 합동 점검 회의를 통해 ‘광주 군 공항’ 부지에 반도체 팹(Fab) 공장을 조성하기로 최종 결정되어 반도체 산업추진단을 즉각 구성했다”며 “정부와 기업이 발맞춰 나가는 상황에서 우리의 행정적 지원이나 준비 부족으로 사업 추진에 차질을 빚는 일은 결코 있어서는 안 된다”며 속도감 있는 추진을 주문했다.

이어 “전력, 용수, 부지 확보와 인재 양성, 정주 여건 마련 등 반도체 산업 생태계 구축을 위해 전 분야에서 총력 대응해 줄 것”을 덧붙였다.

이날 회의에서는 또 최근 석유화학과 철강 산업의 침체로 어려운 동부권 지역 경제 활성화 대책이 심층적으로 다뤄졌다.

구체적으로, 여수시 고용위기지역 지정을 빠르게 추진하는 한편, 동부권 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 다각적인 방안을 마련해 적극 대응할 것을 지시했다.

민 시장은 “통합특별시의 성공은 ‘조직의 빠른 안정’과 ‘시민이 체감하는 통합 효능감’에 달려 있다”며 “행정 체계를 신속히 안정시키고, 시민의 삶이 더 나아졌음을 정책 성과로 직접 증명하도록 모든 공직자가 한마음으로 노력하자”고 공직자들을 독려했다.