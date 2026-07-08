정의로운 전환’ 위한 노동자 교육도 협약

[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국서부발전과 아시아태평양 최대 재생에너지 개발·운영사인 뷔나에너지, 글로벌 그린에너지 투자사인 코펜하겐인프라스트럭쳐파트너스(CIP)가 충남 태안 서쪽 해상에 500MW(메가와트) 규모의 해상 풍력발전 단지 조성 사업을 공동으로 추진한다.

기후에너지환경부는 한국서부발전과 뷔나에너지, 코펜하겐인프라스트럭쳐파트너스가 8일 오전 서울 영등포구 한국전력 남서울본부에서 태안해상풍력 공동개발 협약을 맺었다고 밝혔다.

태안해상풍력 사업은 태안군 서쪽 해상에 2030년 준공을 목표로 500MW 규모 해상 풍력발전 단지를 조성하는 사업이다. 단지가 조성되면 약 35만가구가 1년간 사용할 전력이 생산된다.

서부발전이 사업에 참여하면서 사업에 속도가 붙을 것으로 보인다.

서부발전이 참여하면서 작년 말 500MW 규모 태안화력발전 1호기가 폐쇄되며 여유가 생긴 송전망을 활용할 수 있게 됐기 때문이다. 태안화력발전 내 소형 부두는 해상 풍력발전 설비 유지·보수를 위해 활용된다.

이번 공동개발은 석탄화력발전소 폐지에 따라 추진되는 ‘정의로운 전환’에도 기여할 전망이다.

서부발전은 이날 서부발전 노동조합, 코펜하겐인프라스트럭쳐파트너스와 석탄화력발전소에서 일하던 노동자들을 해상 풍력발전 인력으로 ‘전환’하는 2년간 교육을 위한 업무협약도 체결했다.

서부발전은 태안해상풍력을 시작으로 이 지역에 총 1.4GW(기가와트) 규모 해상 풍력발전 단지를 개발할 계획이다.

이정복 서부발전 사장은 “태안해상풍력은 서부발전이 지난 7년간 지역사회와 함께 준비해 온 사업”이라며 “석탄발전 중심 지역인 태안을 대한민국 대표 청정에너지 거점으로 전환하는 상징적인 프로젝트가 될 것”이라고 말했다.

이어 “지역주민과 상생하는 해상풍력 모델을 구축하고 태안권 후속 사업을 포함한 1.4기가와트 규모의 청정에너지 개발단지를 조성해 국가 에너지 전환과 지역경제 활성화에 기여할 계획”이라고 덧붙였다.

김성환 기후부 장관은 “정부는 2030년 해상풍력 보급 및 착공 10.5기가와트(GW) 보급 목표를 차질 없이 추진하면서 규모의 경제를 통한 가격경쟁력 제고, 관련 사업 생태계 강화, 주민 체감 확대 등을 달성하고자 한다”고 강조했다.

이어 “특히 태안해상풍력은 석탄발전소 폐지 지역의 정의로운 전환의 모범적인 사례로, 이러한 사례가 지속 확대되도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.