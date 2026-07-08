AI CCTV·점검로봇·자동정지장치 등 산재 예방 기술 확산 중대재해 트라우마 관리·택배노동자 건강관리 등 우수사례도 공유

[헤럴드경제=김용훈 기자] #. AI가 건설현장의 추락 위험을 실시간으로 감지하고, 작업자가 위험구역에 접근하면 지게차가 스스로 멈춘다. 드론과 로봇은 사람이 접근하기 어려운 시설을 대신 점검하고, AI는 설비 이상을 사전에 찾아낸다. 산업현장의 안전관리가 첨단기술을 활용한 ‘사고 예방’ 중심으로 빠르게 전환되고 있다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 8일 산업안전보건의 달을 맞아 경기 고양시 킨텍스에서 산업안전보건 우수사례 발표대회를 열고 AI·스마트 안전기술과 대·중소기업 안전보건 상생협력, 근로자 건강관리 우수사례를 소개했다.

AI·스마트 산업안전기술 분야에서는 건설현장의 추락·화재 위험을 감지하는 AI CCTV 안전관제, 설비의 불시 가동을 막는 AI 기반 LOTO(Lock-Out Tag-Out) 시스템, 드론·로봇을 활용한 원격 정밀 안전점검, 작업자 접근 시 자동으로 제동하는 AI 기반 지게차 자동정지장치 등이 공개됐다. 산업현장의 위험을 실시간으로 감지하고 사고를 사전에 차단하는 디지털 안전기술이 빠르게 확산되고 있음을 보여주는 사례들이다.

발표에는 주요 기업들의 현장 적용 사례도 포함됐다.

기아는 AI 기반 자동화 공정 안전사고 예방 시스템을, 삼성전자는 AI 기반 배전반 점검로봇을 활용한 안전관리 사례를 발표했다. 현대자동차는 공정 안전데이터를 활용한 스마트 안전관리 시스템을, 한국수력원자력은 AI·디지털트윈 기반 원전 통합 안전 네비게이션 시스템을 소개했다. 항만과 건설, 제조업 등 다양한 산업 현장에서 AI와 디지털 기술을 활용한 안전관리 모델도 공유됐다.

근로자 건강 분야에서는 화학물질 노출 저감과 중대재해 트라우마 예방·관리, 택배노동자 맞춤형 건강관리 프로그램 등이 발표됐다. 특히 상담과 추적관리, 의료연계를 결합한 건강관리 사례를 통해 근로자건강센터가 직업건강 관리의 핵심 플랫폼으로 발전할 방향도 제시됐다.

대·중소기업 안전보건 상생협력 분야에서는 원·하청 공동 위험성평가와 스마트 안전관리, 협력사 안전투자 확대, 체험형 안전문화 조성 등 다양한 사례가 소개됐다. 삼성물산, 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 금호석유화학 등은 협력사와 함께 위험요인을 관리하고 AI 기반 안전관리 시스템을 구축한 사례를 발표하며 안전격차 해소 방안을 공유했다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “오늘 발표된 우수사례는 개별 사업장의 성과를 넘어 산업현장 전반으로 확산돼야 할 중요한 기준이자 방향”이라며 “우수사례가 산업현장의 새로운 표준으로 자리 잡을 수 있도록 정책적 지원과 제도적 기반을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.