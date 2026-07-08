[헤럴드경제=나은정 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 최근 이혼설을 일축한 뒤 남편과 지난해부터 각자 여름휴가를 보내고 있다고 밝혀 다시 눈길을 끌고 있다.

이솔이는 지난 7일 자신의 소셜미디어(SNS)에서 팔로워들의 질문에 답을 하며 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 누리꾼이 “휴가는 남편이랑 가느냐”고 묻자 이솔이는 “여행 스타일이 많이 달라서 그 없는 시간을 빼서 서로 아쉬울 바에야 각자 즐겁게 다녀오자는 주의”라며 “작년 여름부터 해봤는데 생각보다 만족도가 높다”고 답했다. 서로의 취향을 존중하기 위해 각자의 방식으로 휴가를 보낸다는 설명이다.

올해 여름 휴가 계획에 대해서는 “당장은 계획이 없다”며 “우선 검사 결과가 잘 나오면 그때 뭐든 계획해보려고 한다. 책 몇 권 들고 2주 정도 정처 없이 다녀볼까 한다”고 밝혔다.

이솔이의 발언은 최근 불거진 이혼설 이후 나온 것이어서 더욱 관심을 모았다.

앞서 이솔이는 지난달 30일 SNS에 “내 나이 서른아홉. 지우고 싶은 과거가 있다”며 “가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다”, “말로 구태여 설득하지 않아도 소통이 원활하고 납득이 되는 ‘결이 맞는 관계’는 참 소중하다” 등의 발언이 담긴 영상을 공개해 박성광과의 결혼 생활에 문제가 있는 것 아니냐는 팬들의 우려를 불렀다.

논란이 커지자 이솔이는 “그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑이라고 마무리 예쁘게 했다”고 해명하며 이혼설을 부인했다.

이솔이는 2020년 7살 연상인 방송인 박성광과 결혼했다. 결혼 후 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 함께 출연해 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다. 지난해 4월에는 여성암 투병 사실을 고백해 많은 응원을 받았다.