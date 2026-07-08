은행·증권·손해보험 등 계열사 결집 350여명 상주해 자산운용 등 서비스 양종희 회장 “국가 균형발전에 기여”

KB금융그룹이 전북특별자치도, 국민연금공단(NPS)과 자산운용 특화 금융생태계 구축을 위해 조성한 ‘전북 KB금융타운’이 8일 문을 열었다.

KB금융이 올해 1월 전북혁신도시 내 KB금융타운 조성 계획을 발표한 지 반 년 만이다. KB금융은 앞서 전북도, 국민연금공단과 전북을 글로벌 자산운용의 거점으로 키우는 데 협력하기로 업무협약을 맺은 바 있다.

전북 KB금융타운은 청년과 중소기업 및 혁신기업의 성장을 뒷받침하는 지역 금융거점으로 운영된다. 현지 채용 인력 150여명을 포함해 총 350여명의 KB금융 직원이 전북혁신도시에 상주할 예정이다.

타운 내에는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB자산운용 등 주요 계열사가 입주해 종합 금융 허브의 진용을 갖췄다. 특히 KB자산운용 전주사무소와 KB증권 전주 CIB센터가 자산운용 중심의 생태계 조성을 이끈다.

KB금융은 지역 주민과 기업의 편리한 종합금융서비스 이용을 위해 ▷은행·증권 복합점포 ▷시니어 특화 KB골든라이프센터 ▷서민·취약계층의 경제적 재기를 지원하는 KB희망금융센터 ▷인공지능(AI) 기반 비대면 자산관리 상담센터 등을 운영한다.

중소기업과 청년 창업 지원을 위해 스타트업 육성 플랫폼인 ‘KB 이노베이션 허브’를 중심으로 계열사 협업과 투자 연계도 확대한다.

이와 함께 전북의 강점인 기후·에너지·농생명 분야와 연계한 ‘기후업무협약을 맺고 테크 벤처기업 육성 펀드’에도 신규 투자해 탄소저감, 스마트농업 등 유망 기업의 창업과 정착을 촉진할 방침이다.

지역 소상공인을 위한 다양한 사회공헌 사업과 미래 금융인재 양성을 위한 교육 기반 확대도 추진한다.특히 국민연금공단과의 협업을 다채롭게 구상 중이다. 이미 지난 7일부터 이틀간 ‘NPS X KB KB골든라이프 골든 클래스 인 전주’ 강연을 선보였으며 ‘NPS 오픈캠퍼스’ 연계 장학금 지원도 추진한다.

이날 전북혁신도시에서 열린 개소식에는 김윤덕 국토교통부 장관, 이원택 전북도지사, 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 양종희(사진) KB금융 회장이 참석했다.

양 회장은 “전북 KB금융타운은 금융과 산업, 지역이 함께 성장하는 자산운용 특화 금융생태계의 출발점”이라며 “청년과 중소기업, 혁신기업이 지역에서 충분한 기회를 얻고 성장할 수 있는 환경을 조성하고 지역경제 활성화와 국가균형발전에 기여하는 금융의 역할을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

김은희 기자