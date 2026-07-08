투약위험 조기판단, 예후개선 가능성

서울성모병원은 간세포암 환자가 전신치료를 시작하기 전, 간 기능이 갑자기 나빠질 위험을 예측하는 인공지능 모델을 개발했다고 8일 밝혔다.

서울성모병원 소화기내과 한지원(사진) 교수 연구팀은 2010년부터 2024년까지 가톨릭중앙의료원 산하 8개 병원에서 치료받은 간세포암 환자 2026명의 데이터를 분석해 ‘머신러닝 기반 간 안전성 점수(Machine Learning-based Hepatic Safety Score, MHSS)’ 모델을 구축했다.

이 모델은 혈액검사 수치, 간 기능 지표, 혈소판 수, 종양의 크기와 개수, 혈관 침범 여부, 종양표지자 등을 종합적으로 반영해 안전하고 효과적인 환자 맞춤형 치료법을 선택하는 데 활용될 수 있다.

이번 모델은 간세포암 환자의 전신 치료 전 단계에서 간 기능 악화와 정맥류 출혈 위험을 미리 가늠할 수 있도록 설계됐다는 점에서 의미가 있다. 기존 평가 도구가 주로 혈액검사 수치와 간 기능 지표에 초점을 맞췄다면, MHSS는 종양의 크기와 개수, 혈관 침범 여부 등 암 자체의 특성까지 함께 반영한다.

이에 기존 도구 대비 정맥류 출혈과 치료 후 간 기능 악화를 보다 정확하게 예측하는 것으로 확인됐다. 또한 타 기관 환자들로 구성된 독립 검증 코호트에서도 안정적인 결과를 보였다.

연구팀이 진행한 치료제별 선택에 따른 결과 분석 역시 의미 있는 통찰을 제공했다는 게 서울성모병원 측의 설명이다.

한편, 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 지원하는 글로벌의사과학자 양성사업의 연구비 지원을 받아 수행된 이번 연구는 디지털 헬스케어 및 의료 인공지능 분야의 저명한 국제학술지 ‘npj Digital Medicine’(IF 18.0)에 게재되었다. 김광우 기자