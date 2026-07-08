변동성 장세 고민 깊어진 투자자들 단일종목 레버리지, 14개 중 13개가 하회 투자자예탁금 한달새 136조→112조 급감 반도체 업황 둘러싼 증권가 전망 엇갈려

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 극심한 변동성을 보이면서 투자자들의 고심이 깊어지고 있다. 외국인의 거센 매도세에도 개인투자자들이 대거 순매수에 나서며 주가를 방어했지만, 최근엔 개인투자자들의 매수 여력도 약해지고 있다는 분석이다.

주가가 급락하면서 최근 투자심리가 대거 쏠린 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 투자자들도 상당한 손해가 예상된다. 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 출시 한 달여 만에 상장가 아래로 주저앉았기 때문이다. 반도체주 급락에 레버리지 상품 특유의 ‘음의 복리’ 효과까지 겹친 까닭이다.

8일 금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난달 말 136조원대에서 최근 112조원대로 감소했다. 하루 만에 6조원 넘게 줄어드는 등 감소세가 가팔라지면서 약 3개월 전 수준으로 되돌아갔다. 투자자예탁금은 증시 대기 자금으로, 통상 주식 투자 여력 규모로 해석한다.

최근 들어 국내 증시는 외국인의 거센 순매도를 개인 투자자들의 순매수로 방어하는 수급이 이어졌다.

지난 6월 19일 이후부터 외국인은 코스피에서 연일 순매도를 이어가는 중이다. 대체거래소 합산 기준으로 하루에만 8조원 이상 순매도하는 등 연일 수조원 가량 순매도를 기록했다. 이를 방어한 게 개인의 순매수세로, 하루 9조원 이상 자금을 쏟아내기도 했다.

하지만 투자자예탁금이 감소하는 등 외국인 순매도가 이어지는 상황에서 개인의 ‘실탄’까지 줄어들게 되면 반도체주를 떠받치던 수급도 이전만큼 강하지 않을 수 있다.

최근 투자금이 쏠렸던 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지도 투자자 손해가 예상된다. 이날 한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 14종 가운데 13종이 상장가인 2만원 아래로 내려앉았다. 전날 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 12~13% 급락한 영향이다.

지난달 30일부터 지난 6일까지 최근 일주일간 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 11.38%, 16.94% 떨어졌다. 같은 기간 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’는 25.10%, ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’는 35.66% 급락했다.

이날 단일종목 레버리지 ETF가 급락한 것은 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 큰 폭으로 밀린 영향이다. 삼성전자는 전날 사상 최대 분기 실적을 발표했음에도 6.9% 급락했다. SK하이닉스도 6.1% 하락했다.

삼성전자의 2분기 영업이익은 89조4000억원을 기록하며 컨센서스(85조원)를 상회했다. 시장의 높아진 눈높이를 충족시키지 못했다는 분석도 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 “컨센서스는 85조원이었으나, (시장 참여자들이 기대한) 스트리트 컨센서스는 90조원대로 형성됐을 가능성이 있다”고 설명했다.

단일종목 레버리지 ETF 투자자들의 평가손익도 순손실로 전환됐다. 주가 급락으로 평가손실이 순유입액을 웃돌면서다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “순자산총액(AUM)이 큰 KODEX와 TIGER를 기준으로 순유입액과 평가차익을 분석한 결과 순유입액은 점진적으로 늘고 있지만, 평가차익은 삼성전자 단일종목 ETF는 약 4000억원, SK하이닉스 단일종목 ETF는 약 6000억원 손실이 발생했다”고 설명했다.

레버리지 ETF는 하루 수익률을 두 배로 추종하도록 설계된 상품이다. 레버리지 상품은 기초자산이 횡보하는 경우 투자에 불리하며 변동성이 클수록 ‘음의 복리효과’도 커진다.

이상현 메리츠증권 연구원은 “기초자산 가격이 한 방향으로 움직일 경우에는 레버리지 ETF의 고수익이 기대되나, 등락이 반복되는 변동성 장세에서는 오히려 기초자산 대비 저조한 성과를 보일 가능성이 높다”고 설명했다.

삼성전자 실적 발표 이후 반도체 업황을 둘러싼 증권가의 시각은 엇갈리고 있다. 이날 키움증권은 삼성전자에 대한 목표주가를 기존 43만원에서 39만원으로 하향했다. 반면 KB증권은 삼성전자에 대한 목표주가를 기존 55만원에서 60만원으로 상향 조정했다.

키움증권은 올해 하반기 주당순이익(EPS) 상승률이 둔화할 가능성이 높다는 점을 목표주가 하향의 근거로 들었다. 박유악 키움증권 연구원은 “삼성전자 주가는 그동안 주당순이익(EPS) 성장에 기반한 상승세를 보였지만, EPS 성장률이 크게 둔화하는 하반기에는 변동성이 확대될 것으로 예상된다”고 설명했다.

김동원 KB증권 리서치센터장은 최근 인공지능(AI) 우려는 소음에 불과하다며 과도한 우려는 매수 기회라고 평가했다.

김 센터장은 “글로벌 인공지능(AI) 투자가 올해 8000억달러에서 내년 1조1000억달러, 내후년 1조5000억달러까지 확대되며 2028년까지 메모리 공급 부족 장기화가 전망된다”고 말했다. 하반기부터 메모리 확보 경쟁이 본격화되면서 삼성전자 주가는 상승 여력이 더 커질 것이란 전망도 내놨다. 문이림 기자