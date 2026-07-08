LX판토스가 해외사업장까지 ESG(환경·사회·지배구조) 관리 범위를 넓힌 지속가능경영보고서(사진)를 내놨다. 해외 매출과 글로벌 물류 네트워크 비중이 큰 기업 특성을 반영해 온실가스 배출량과 임직원 인권·안전 관련 데이터 공개 범위를 확대한 것이 특징이다.

종합물류기업 LX판토스는 국내외 ESG 경영 성과를 담은 ‘2026 지속가능경영보고서’를 발간했다고 8일 밝혔다. LX판토스는 지속가능경영 전략과 성과를 이해 관계자에게 공개하기 위해 매년 관련 보고서를 발간하고 있다.

이번 보고서에는 이중 중대성 평가를 통해 선정한 9개 핵심 이슈가 담겼다. 이중 중대성 평가는 기업이 환경·사회에 미치는 영향과, 환경·사회 이슈가 기업 경영에 미치는 영향을 함께 따지는 방식이다. LX판토스는 이번 평가를 통해 기후변화 적응 및 완화, 에너지, 친환경 물류 서비스, 소비자 가치 경영, 임직원 관리, 정보보안, 리스크 관리, 사업행동 등을 주요 이슈로 정했다. 정경수 기자