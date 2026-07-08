[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 윤경호가 묵언수행을 하며 팬사인회를 갖는다.

8일 SBS 드라마 공식 소셜 계정에는 “SBS 금토드라마 ‘김부장’ 초대 이벤트. 윤경호 시청률 공약 이행 : 묵언수행 사인회. 윤경호 배우의 ‘조용한’ 공약 이행 현장에 여러분을 초대합니다”라는 글이 게재됐다.

게시 글에 따르면 사인회는 오는 13일 오후 4시 서울 목동 SBS 방송센터에서 열린다. 사인회에 참석한 팬들은 말을 해도 되지만 윤경호는 말하지 못한다.

윤경호의 묵언수행은 ‘김부장’ 시청률 13% 돌파 공약 이벤트다.

윤경호는 지난달 25일 열린 ‘김부장’ 제작발표회에서 “10%만 넘어도 대박이지만 소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀했으니 13%를 목표로 하겠다”고 말했다.

이에 주상욱이 “13%가 되면 묵언수행 하는 건 어떠냐”고 제안하자 윤경호는 “그럼 13시간 동안 묵언수행을 하겠다”고 약속했다.

‘김부장’은 첫 방송 시청률 9.5%(이하 닐슨코리아 전국 기준)를 나타내더니 2회 만에 15.7%를 기록, 윤경호의 목표점을 훨씬 뛰어 넘었다. 이에 그치지 않고 3회에서는 18.8%, 4회에서는 21.6%를 찍으며 고공행진 중이다.

그는 13일 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 생방송에 출연한 뒤 묵언수행을 하며 콘텐츠를 촬영할 예정이다.

한편, SBS 금토드라마 ‘김부장’은 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송된다. 윤경호는 ‘김부장’에서 과거 ‘전장의 신’으로 불렸던 비밀 요원 출신이자, 현재는 딸밖에 모르는 아빠 박진철 역을 맡아 활약 중이다.