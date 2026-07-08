장수명 항공엔진 국과연과 첫 개발 중고도 터보프롭·터보팬 엔진 공개 2030년 상용화, 후속 개발도 착수 첨단엔진 수요 30년간 1500대 전망

“전투기 시장 개척은 한국이 엔진을 얼마나 개발하느냐에 달렸습니다. 소재부터 부품까지 모든 기술을 새로 만들었습니다.”

지난 6일 한화에어로스페이스 창원1사업장에서 진행된 무인기 엔진 최초 공개 행사 기자간담회에서 김종호 한화에어로스페이스 항공사업부 첨단엔진사업팀장은 이같이 말했다.

이날 한화에어로스는 국방과학연구소(국과연) 주도 연구 과제로 공동 개발한 국내 최초의 ‘장수명 항공엔진’ 2종을 공개했다. 공격용 미사일에 장착하는 사실상의 일회용 단수명 엔진이 아닌, 수천 시간 이상 쓰이는 항공엔진 개발은 이번이 처음이다.

50여년간 1만대의 엔진을 생산해온 한화에어로스페이스에게도 항공엔진 개발은 쉽지 않은 과제였다. 비행 중 1500℃까지 올라가는 항공기 내부 온도를 견디고 이를 다시 냉각시키기 위한 소재와 부품 모두 기존 한화에어로스페이스에서 사용한 전례가 없기 때문이다.

그럼에도 항공엔진 국산화에 민관이 뜻을 모은 건 K-방산 수출 경쟁력을 높이기 위해서다. 특히 외국산 엔진을 사용할 경우 수출 때 해당 국가 허락을 받아야 하는 국제 규제 때문이다.

앞으로 국산 전투기 성능이 고도화될 것을 대비해서도 엔진 개발은 필수적이다. 김 팀장은 “현재 KF-21에는 미국 GE사 엔진을 장착하고 있는데, 앞으로 KF-21 성능이 더 개량될 때에도 엔진을 그대로 사용할 수 있을지는 불투명하다”며 “미래의 한국형 전투기 엔진을 확보하기 위해선 독자 개발이 필수적”이라고 말했다.

한화에어로스페이스와 국과연은 이날 중고도 무인기용 1400마력 터보프롭 엔진, 저피탐 무인편대기용 5500파운드 터보팬 엔진을 공개했다. 각각 감시와 전투 목적으로 쓰이는 무인기다. 두 엔진 모두 올해 지상시험에 착수해 2030년 이후 상용화를 목표로 하고 있다.

특히 5500파운드급 터보팬 엔진은 무인기 개발에 필수 요소다. 김 팀장은 “이 엔진 개발이 성공하지 못하면 사실상 무인기 개발도 성공할 수 없다”며 “유무인 복합 체계, 인공지능(AI) 등 미래 무인 체계로 가기 위한 기술적 초석”이라고 강조했다.

이번 개발 성과를 바탕으로 한 차세대 첨단엔진 개발 준비도 이미 착수했다. 현재는 국산 전투기 KF-21에 장착할 수 있는 2만4000파운드급 추력 엔진 개발을 추진하고 있다.

미래 수요에 대비한 자체 제품 개발도 이어나갈 예정이다. 김 팀장은 “이번 항공엔진 개발은 국가 주관 사업이지만, 앞으로 다양한 파생용 엔진 개발도 준비하고 있다”며 “3만~4만파운드급 중형 수송기에 장착할 수 있는 엔진, 6세대 전투기용 엔진, 해군 함정용 엔진 등으로 다양하게 파생시키면 2060년까지 최소 1500대 정도의 엔진 수량을 확보할 수 있다”고 밝혔다.

창원=박혜원 기자