브라질 인터라고스 서킷서 막 올라 르망 24시 이후 4주 만에 레이스 복귀

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리는 브라질 인터라고스 서킷에서 막을 올리는 2026 FIA 세계 내구 선수권 대회 4라운드에서 총 3대의 페라리 499P가 출전한다고 밝혔다. 르망 24시 이후 4주 만에 레이스로 복귀하는 페라리는 3년 연속으로 FIA WEC를 개최하는 유서 깊은 남미 서킷에서 다시 한번 치열한 경쟁을 재개한다.

이번 대회는 총 8라운드로 치러지는 올 시즌의 반환점을 도는 중요한 무대로, 상파울루 6시간 레이스는 현지 시간으로 오는 12일 일요일 오전 11시 30분에 시작된다.

페라리는 이번 브라질 대회에서 월드 챔피언십 포인트를 확보하는 데 집중할 계획이다.

FIA WEC 드라이버 챔피언인 ▷알레산드로 피에르 구이디 ▷제임스 칼라도 ▷안토니오 지오비나치 조는 51번 차량에 탑승해 지난 르망 24시에서 5위를 기록한 바 있다.

50번 페라리 499P는 ▷안토니오 푸오코 ▷미구엘 몰리나 ▷니클라스 닐슨 조로, 르망 24시에서 아쉽게 리타이어했다. 페라리의 마지막 라인업은 AF 코르세 팀의 83번 차량은 르망 24시에서 페라리 공식 드라이버인 ▷이페이 예 ▷필 핸슨 ▷로버트 쿠비차와 함께 7위로 결승선을 통과했다.

호세 카를로스 파세(1970년대 F1에서 활약하며 브라질 모터스포츠 황금기를 이끌었던 전설적인 드라이버)의 이름을 딴 인터라고스 서킷은 1985년부터 국제 모터스포츠 역사에서 중요한 자리를 차지해 왔다. 1940년 개장한 이 트랙은 현 레이아웃 기준, 총장 4.309㎞로 FIA WEC 캘린더 가운데 가장 짧은 코스다.

시계 반대 방향으로 주행하며, 좌코너 10개, 우코너 5개 등 총 15개의 코너로 구성되어 있다. 아울러 고저 차가 빈번하고 직선 주로가 짧아, 인텔라고스 서킷은 대표적인 중저속 코스로 꼽힌다. 서킷은 지난 2012년부터 2014년까지 FIA WEC를 개최한 데 이어, 하이퍼카 시대에 접어든 이후에도 3년 연속 대회를 이어가고 있다.

이 서킷에서 페라리 499P가 거둔 최고 성적은 2024년 피에르 구이디, 칼라도, 지오비나치가 기록한 5위다.

페라리는 현재 제조사 부문 챔피언십 선두에 70점 뒤진 62포인트로 3위를 기록하고 있다. 드라이버 부문 순위에서는 피에르 구이디, 칼라도, 지오비나치 조가 선두와 36점 차인 39포인트를 획득해 5위에 올라 있다. 푸오코, 몰리나, 닐슨 조는 23포인트로 9위를 기록 중이며, 이페이 예, 필 핸슨, 로버트 쿠비차 조는 21포인트로 11위에 랭크되어 있다.

오는 10일 금요일에는 오전 11시와 오후 3시 50분에 각각 90분간 진행되는 두 차례의 연습 주행이 진행된다. 이어 11일 토요일에는 오전 10시 10분부터 11시 10분까지 세 번째 연습 주행이 치러지며, 같은 날 오후 3시 10분에는 예선, 오후 3시 30분에는 하이퍼폴 세션이 차례로 진행된다. 이 세션들을 통해 상파울루 6시간 레이스의 출발 순위가 최종 확정된다. 본 레이스의 시작을 알리는 그린 플래그는 12일 일요일 오전 11시 30분에 휘날린다.

한편, 페라리는 최근 페라리 12칠린드리의 한정판 스페셜 시리즈인 ‘페라리 12칠린드리 마누알레’를 세계 최초로 공개해 전 세계 슈퍼카 마니아들의 눈길을 사로잡았다.

페라리 12칠린드리 마누알레에는 마라넬로에서 100% 엔지니어링된 ‘마누알레 바이 와이어’ 시스템이 최초로 탑재, 1단부터 6단 기어 및 후진 기어에서 매뉴얼 모드로 주행할 수 있는 것은 물론 오토매틱 모드로도 주행이 가능해 주행 몰입감과 편안함 중 원하는 스타일을 자유롭게 선택할 수 있다.