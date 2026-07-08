국토부-미 에너지부 간 첫 에너지 인프라 건설사업 성과

[헤럴드경제=소민호 기자] 김이탁 국토교통부 제1차관은 워싱턴 D.C에서 7일 오후 1시(현지시간) 카일 하우스트바이트(Kyle Haustveit) 미국 에너지부 차관과 면담 후 우리기업과 디벨로퍼(Ioneer) 간 ‘네바다주 리튬·붕소 플랜트’ 개발 업무협약(MOU) 체결식에 참석했다.

이 사업은 지난 1월 5일 김윤덕 장관이 제임스 댄리(James Danly) 미 에너지부 부장관 면담 과정에서 발굴한 에너지 인프라 건설사업 중 첫 번째 사업이다.

금융구조화, 우리기업 연계 등을 단시간에 이뤄냈다는 점에서 의미가 있다고 국토부는 설명했다. 당초 미국 현지 건설사 중심으로 진행 예정이던 것을 한국 정부가 선제적으로 정책금융을 지원하며 우리 기업의 건설 파트너 참여 기회를 확보했다는 점에서다.

협약식에 앞서 김 차관과 하우스트바이트 차관은 면담 자리를 갖고 첫 협력 사업의 성과를 기반으로 양국 간 협력 범위를 확대하는 것에 공감대를 형성했다고 강조했다.

미 측에서 미국 내 추가 에너지 협력 사업을 제안했고, 김 차관은 해당 사업들에 참여할 수 있는 우리 기업들을 연계해 사업 구조화를 지원하겠다고 답했다.

네바다주 리튬·붕소 생산시설은 미 에너지부의 10억달러 대출과 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)의 투자 등을 통해 반도체, 배터리 등 핵심재료를 생산하는 플랜트를 건설하는 투자개발형 사업이다. 연간 리튬탄산염 2만t, 붕산 13만t을 생산할 것으로 예측된다. 2년에 걸쳐 건설하고 이후 18년간 운영하는 약 20억달러 규모의 사업이다. KIND와 디벨로퍼인 이오니어(Ioneer), 현대엔지니어링과 이오니어 간 MOU가 체결됐다.

현장에 참석한 김복환 KIND 사장은 “핵심 역량인 정책금융 지원을 통해 본 사업의 안정성을 확보하는 것은 물론, 앞으로도 국내 우수한 건설기업들이 글로벌 인프라 시장에 동반 진출할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김 차관은 “이번 성과는 정부가 선도적으로 G2G 사업을 발굴하고, 정책금융을 결합해 우리 기업의 참여 기회를 넓힌 모범 사례”라면서 “앞으로도 정부 간(G2G) 고위급 협력 채널을 상시 가동하고, 정책·금융 투자를 유기적으로 연계, 우수한 역량을 갖춘 우리 건설기업들이 미국의 핵심 인프라 시장에서 고부가가치 투자개발형 사업을 주도해 나갈 수 있도록 든든한 동반자 역할을 다할 것”이라고 전했다.