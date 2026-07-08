해외 판매량, 전년 동기 대비 158% 급증 지커, 글로벌 누적 인도량 80만 대 돌파 지리와 링크앤코, 유럽·중남미 등 신시장 공략 가속

[헤럴드경제=서재근 기자] 지리자동차그룹이 2026년 상반기 전 세계 판매량 142만2958대를 기록하며 역대 최고 실적을 달성했다고 8일 밝혔다.

지리자동차그룹의 올해 상반기 해외 판매량은 47만4228대로 전년 동기 대비 158% 급증했다. 이는 2025년 한 해 동안의 전체 해외 판매량을 이미 넘어선 수치다. 6월에는 처음으로 해외 판매량이 10만 대를 돌파하며 월간 기준 최고치를 기록했다. 신에너지차(NEV)는 전년 동기 대비 585% 대폭 늘어난 27만7189대를 기록하며 전체 해외 판매량의 59%를 차지했다.

지리자동차그룹의 핵심 브랜드 가운데 하나인 지커는 올해 상반기에만 17만8370대를 판매해 전 세계 누적 인도량 80만 대를 돌파했다. 올해 1월부터 5월까지 홍콩에서는 40.7%의 점유율을 기록했다.

또 다른 브랜드인 지리는 단 45일 만에 독일, 스페인, 네덜란드, 프랑스를 포함한 유럽 7개국으로 진출하며 브랜드 입지를 넓히는 성과를 거뒀다. 또한 포르투갈, 오스트리아, 스위스의 주요 딜러사 그룹과 파트너십을 체결하고 유통망을 강화하면서, 대표 모델 지리 E5와 스타레이 EM-i를 유럽 20개국 이상에서 판매하고 있다.

링크앤코 역시 해외 진출에 속도를 내고 있다. 플래그십 모델 링크앤코 900은 아랍에미리트, 이집트, 카타르, 베트남 등에 새롭게 출시됐으며, 카자흐스탄에서는 링크앤코 08이 판매를 시작해 첫 고객 인도를 마쳤다. 08은 베트남과 멕시코 등 주요 시장에서 D세그먼트 플러그인 하이브리드 부문 베스트셀러로 자리 잡았다.

지리자동차그룹 관계자는 “전 세계적인 수요 둔화 우려 속에서도 158%라는 기록적인 해외 판매 급증을 이뤄낸 것은 지커를 비롯한 그룹 산하 브랜드들의 압도적인 상품성이 인정받은 결과”라며 “하반기에도 지커 7X가 출시될 대한민국을 비롯해 지역별 시장 상황에 맞춘 유연한 신차 출시 전략을 바탕으로 글로벌 신에너지차 시장의 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.

한편, 최근 국내 수입차 시장에 첫발을 내디딘 지커는 7X가 사전예약 시작 약 한 달 만에 예약 대수 1000대를 넘어서며 흥행 기대감을 높였다. 특히 상위 트림인 울트라와 맥스에 수요가 집중되며 고성능·장거리 주행 전기 SUV에 대한 국내 소비자 관심을 확인했다.