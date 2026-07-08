양국 산업장관 면담

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 아랍에미리트(UAE)가 중동전쟁과 같은 위기 상황에서도 안정적으로 작동하는 원유 안보 협력체계를 구축하기로 했다. 또 정유·석유화학 산업 분야의 인공지능(AI) 적용·확산을 위한 협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

산업통상부는 김정관 장관이 8일 오전 서울에서 술탄 알 자베르 UAE 산업첨단기술부 장관 겸 아부다비 국영석유회사(ADNOC) 대표와 면담을 갖고 이같이 핵심자원 공급망 안정화와 산업협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

양국은 지난해 11월 이재명 대통령의 UAE 국빈 방문에 이어 올해 3월 대통령 전략경제협력 특사, 지난달 김 장관이 연이어 UAE를 찾아 원유・나프타 등 핵심자원에 대해 전략적 협력 관계를 심화했다.

또 이번 알 자베르 장관의 방한 계기에 그간 양국이 추진해왔던 핵심 협력 사항을 점검하고 인공지능(AI)・에너지 인프라 등 상호 관심 의제에 대해서도 보다 구체적인 의견을 교환했다.

특히 양국 장관은 이 자리에서 ▷안정적 원유 공급 ▷비상 공급 상황 대응 방안 ▷공동 비축 등 내용을 포함하는 원유 공급망 관련 ‘산업부- ADNOC 전략적 협력에 관한 협약’을 체결했다.

이를 통해 중동전쟁 등과 같은 위기 상황에서도 안정적으로 작동 가능한 원유 안보 협력체계를 구축키로 했다. 이는 지난달 17일 미국과 이란의 종전 양해각서 서명 이후 체결된 것으로, 향후 양국 에너지・자원 안보 협력 수준이 한층 더 심화되는 계기가 될 것으로 기대된다.

아울러 양국이 공통적으로 강점을 지닌 정유・석유화학 산업분야에서의 AI 적용・확산을 위한 협력 방안도 논의했다.

김 장관은 우리 정부가 울산・미포산업단지에서 추진 중인 석유화학 산업의 AI 전환 프로젝트와 AI 적용을 선도하는 국내 정유・석유화학 기업들의 사례를 소개했다.

그러면서 현재 ADNOC이 원유 관련 전사업 영역에 걸쳐 추진하고 있는 AI 적용・확산 전략과 우리나라의 제조・산업 AI 전환(M.AX) 정책과의 유사성을 강조하고 향후 양국 관련 기업과 기관 간 실질적인 협력 프로젝트를 발굴해 나갈 것을 제안했다고 산업부가 전했다.

이번 면담에서 최근 UAE가 추진 중인 호르무즈 해협 우회 원유・가스 저장 및 운송 설비 확충 등 다양한 에너지 인프라 사업에 대한 논의도 진행됐다.

김 장관은 “UAE가 추진하고 있는 핵심 프로젝트에 우리 기업들이 EPC 수주 등 다양한 형태의 참여를 모색 중”이라며 “향후 관련 프로젝트에 우리 기업들이 참여할 수 있도록 UAE 측의 관심과 지원을 해달라”고 요청했다.

이어 “최근 중동 정세가 변화의 국면에 들어서고 있으나 핵심 자원 공급망 안정성 확보는 여전히 우리 경제 안보의 가장 중요한 과제로, 주요 에너지 공급국인 UAE와의 전략적 파트너십을 보다 강화해 나가야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “양국 간 핵심자원 공급망을 넘어 AI 등 첨단산업에서의 다양한 가능성과 기회를 모색함으로써 협력의 폭을 넓혀 나갈 필요가 있다”면서 “이번 면담을 계기로 향후 구체적인 성과가 창출될 수 있도록 UAE 측과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 강조했다.