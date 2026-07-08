금융 문서 이해·업무 지식 검색 등 현장 활용 기업여신·내부통제·상담 지원·AI 검색 적용

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 금융 업무에 특화된 자체 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 개발하며 생성형 AI 내재화에 속도를 낸다. 기업여신과 내부통제, 상담 지원은 물론 향후 고객 대상 AI 검색 서비스까지 적용 범위를 확대한다는 계획이다.

하나금융티아이는 사내 독립기업(CIC)인 하나금융융합기술원이 AI 전문기업 솔트룩스와 함께 금융 특화 AI 파운데이션 모델을 공동 개발했다고 밝혔다. 솔트룩스는 업계 최초로 코스닥에 상장된 AI 기업으로, 자체적으로 AI 거대언어모델(LLM) ‘루시아’(LUXIA)를 개발했다.

AI 파운데이션 모델은 대규모 데이터를 사전 학습해 다양한 업무에 활용할 수 있는 기반 모델이다. 이번 모델은 금융 문서 이해와 업무 지식 검색, 질의응답, 문서 요약 등 금융 현장에서 활용도가 높은 기능을 중심으로 학습됐다.

이번 개발에는 솔트룩스의 초거대 언어모델(LLM) ‘루시아(Luxia)’가 활용됐다. 하나금융융합기술원은 금융 분야의 업무 노하우를, 솔트룩스는 AI 모델 개발 역량을 결합해 금융 환경에 최적화된 생성형 AI 모델을 구현했다고 설명했다.

특히 이번 모델은 기존 범용 생성형 AI 모델보다 적은 인프라 자원으로도 높은 수준의 성능을 구현할 수 있도록 설계됐다. 이에 따라 AI 서비스 운영 비용을 낮추는 동시에 금융 업무에 특화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

하나금융융합기술원은 해당 모델을 기업여신과 내부통제, 상담 지원 등 그룹 주요 업무에 우선 적용해 업무 효율성과 생산성을 높일 계획이다. 향후에는 고객이 필요한 금융 정보를 보다 쉽고 정확하게 찾을 수 있도록 AI 검색 서비스에도 확대 적용할 방침이다.

이해 하나금융융합기술원장은 “금융 특화 AI 파운데이션 모델을 그룹 주요 업무에 적용하고 지속적으로 고도화할 계획”이라며 “현장의 직원과 손님 모두에게 실질적인 가치를 제공하는 AI 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.