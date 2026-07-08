“혁신당, 통합 여부는 자신들이 결정해야” “정청래, 합당 폭탄 선언식으로 일 그르쳐…과욕”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김민석 전 국무총리는 8일 8·17 전당대회에서 당대표로 선출되면 그다음 날 바로 민주 진영의 통합과 연대, 중도로의 외연 확장을 추진하기 위한 당내 기구를 설치하겠다고 밝혔다.

김 전 총리는 이날 유튜브 방송 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “이렇게 하지 않으면 총선에서 이길 수 없다”며 이같이 밝혔다.

그는 “민주당은 일시적인 갈라짐이 있을 경우 통합했고, 지금 진보당·기본소득당·사회민주당과는 연대하지 않나. 그리고 국민회의로 집권한 뒤 새천년민주당을 만들어 중도·보수 인사를 대폭 영입했는데 이게 확장”이라며 “이 세 가지를 동시에 다 해야 한다”고 주장했다.

조국혁신당은 통합 대상이냐는 질문에는 “그건 혁신당이 결정해야 한다”며 “거대 책임 정당인 민주당으로 성격이 같은 세력들이 결합할 때는 다 흡수 합당한다”고 했다.

정청래 전 대표가 시도한 혁신당과의 합당 추진 방식에 대해서는 “폭탄 선언식으로 해서 일을 그르쳤다”며 “과욕이었다. (그래서) 일이 꼬였다고 본다”고 비판했다.

김 전 총리는 자신이 유시민 작가를 총리로 추천한 적이 있다는 사실도 밝혔다.

그는 “원래 총리를 하려고 생각한 적이 한 번도 없다”며 “누가 ‘혹시 유시민 작가를 (총리로) 추천한 적이 있냐’고 하셔서 ‘맞습니다’라고 말씀드렸던 적도 있다”고 말했다.

그의 ‘계엄 해제 투표 불참’을 둘러싼 친청(친정청래)계의 공세에 대해서는 “(표결에) 1초 늦었다”고 재차 해명했다.

김어준씨는 이날 계엄 당일 국회 상황을 녹화한 CCTV 영상을 공개하며 김 전 총리가 당시 국회에 있었다는 점을 확인했다.