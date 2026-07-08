[헤럴드경제=김성훈 기자] 경북 경산에서 20대 남성이 함께 술을 마시던 친구를 잔인하게 살해한 사건이 발생했다.

경북 경산경찰서는 살인 혐의로 20대 A 씨를 구속했다고 7일 밝혔다. A 씨는 지난 4일 오전 4시께 경북 경산시 하양읍 소재 자신의 아파트에서 친구 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 B 씨의 얼굴을 물어뜯는 등 폭행을 하다 흉기로 여러차례 찔러 살해한 것으로 알려졌다.

7일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 당시 피해자 B 씨는 살해 당하기 직전 다른 친구에게 전화해 도움을 요청했다.

친구가 녹음한 해당 통화에서 B 씨는 “진짜 가만히 있겠다”, “너무 아프다”라고 호소했고, A 씨는 “내가 얼마나 귀엽냐”, “으하하하”라며 깔깔거리고 웃었다.

심각성을 느낀 친구들은 곧장 현장으로 달려갔는데, 아파트 공동현관부터 복도, 엘리베이터까지 핏자국이 있었다고 한다.

친구들은 A 씨의 집 문을 발로 차 강제로 열고 들어갔지만, A 씨는 집에 없었고 B 씨는 이미 호흡과 맥박이 없는 상태였다. 다른 방에는 A 씨, B 씨와 함께 술을 마셨던 또 다른 일행이 자고 있었다.

잠시 뒤 A 씨가 알몸에 입 주변부터 온몸이 피범벅이 된 상태로 들어왔다고 한다. 친구가 상황을 묻자 , A 씨는 “어머니께 전해달라”며 현금 2000만원과 명품 시계를 건넨 뒤 비상구로 달아나려고 했다. 하지만 신고를 받고 출동한 경찰에 체포됐다.

A 씨는 B 씨 살해 직후 인근 편의점에 알몸 상태로 갔었던 것으로 확인됐다. 편의점 직원은 “A씨가 아무것도 걸치지 않고 있었다. 전신에 문신이 있었던 것으로 기억한다. 나체 상태로 편의점에 들어와 바나나 우유 2개를 들고 나갔다. A 씨가 나간 뒤 바닥에 피가 떨어져 있었다”고 했다. A 씨는 빨대까지 챙겨나가 바나나 우유를 마신 뒤 집으로 되돌아간 것으로 추정된다.

A 씨는 범행 이유에 대해 “친구와 술을 마시며 미래에 대한 고민을 나눴다. 그 뒤 기억은 없다”며 진술을 거부한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨를 상대로 마약 간이 시약 검사를 했지만, 음성 반응이 나온 것으로 전해졌다.

친구는 “A 씨가 평소에도 술에 취하면 폭력적으로 변하는 편이었다. 누군가 말리면 그 사람을 더 심하게 폭행했다”고 전했다.