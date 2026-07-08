[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 7일 영남대와 함께 영남이공대 본관 대회의실에서 ‘영남권 협약형특성화고등학교-대학 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 협약형 특성화고와 대학 간 유기적인 협력체계를 구축하고 학생들의 진학과 취업을 연계하는 교육 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

영남이공대를 비롯해 영남대와 영남공업고, 경북기계금속고, 경주정보고, 신라공업고, 금샘고 등 영남권 협약형 특성화고 관계자들이 참석해 상호 협력 방안을 공유했다.

이날 간담회에서는 협약형 특성화고 운영 경과를 공유한 뒤 각 학교의 추진 현황과 향후 계획을 발표하고 교육과정 연계, 진학 지원, 취업 지원, 산학협력 확대 방안 등 대학과의 협력을 통한 학생 성장 지원 방안을 중심으로 의견을 교환했다.

영남이공대 이재용 총장은 “영남이공대는 영남대와의 긴밀한 협력을 바탕으로 고등학교부터 전문대학, 일반대학, 산업체로 이어지는 교육 연계체계를 더욱 고도화해 학생들이 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.