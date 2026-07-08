[헤럴드경제=채상우 기자] 중국산 가짜 콘돔 20만개 이상이 유럽에서 유통돼 성병 위험에 비상등이 켜졌다.

OLAF는 7일(현지시간) 발표한 성명에서 루마니아와 세르비아, 스페인 등에서 적발된 위조 콘돔에 대해 조사를 벌인 결과 이 제품들이 중국의 한 공급업체에서 유입된 것으로 확인됐다고 설명했다.

해당 콘돔은 유명 상표와 로고를 무단으로 도용해 유통된 것으로 전해졌다. OLAF는 다만 어떤 상표가 도용됐는지는 공개하지 않았다.

시가 20만 유로(약 3억5천만원)가 넘는 가짜 콘돔들은 모두 중국의 동일 업체에서 공급됐으며, 세관 신고 과정에서 ‘장난감’으로 허위 신고된 것으로 드러났다.

페트르 클레멘트 OLAF 국장은 “위조 콘돔은 시험과 품질관리를 거치지 않는 까닭에 안전하지 않으며 성매개감염병 확산을 초래할 수 있다”고 경고했다.

적발된 가짜 콘돔은 특히 유통기한, 안정성, 오염 관련 시험 등 의료장치에 대한 EU의 품질 요건을 충족하지 못하는 것으로 드러났다.