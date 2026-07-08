[헤럴드경제=장윤우 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 34위로 탈락한 한국 축구대표팀이 파워랭킹에서는 더 낮은 평가를 받았다.

7일(현지시간) 미국 스포츠 매체 디 애슬래틱은 2026 북중미 월드컵 경기 결과를 바탕으로 파워랭킹을 재평가해 발표했다. 이미 탈락한 국가들도 순위에 포함됐다.

한국은 48개국 중 38위에 그쳤다. 조별리그 최종 탈락 순위였던 34위보다도 4단계 낮은 성적이다.

디 애슬래틱은 한국이 체코를 2-1로 꺾으며 순조롭게 출발했지만 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 무득점으로 패했다고 짚었다.

승점 3점, 골득실 -1을 기록한 한국은 조 3위 팀 가운데서도 상위권에 들지 못해 조별리그를 통과하지 못했다.

매체는 이를 우루과이와 가나를 제치고 16강에 올랐던 2022 카타르 대회보다 후퇴한 성적이라고 평가했다.

주장 손흥민이 경기에서 큰 영향을 미치지 못했고 마지막 경기에서는 선발 명단에서도 제외됐다는 점도 낮은 평가의 이유로 제시됐다.

한국은 조별리그에서 4위로 탈락한 일부 국가보다도 낮은 순위를 받았다.

2무1패에 그친 사우디아라비아와 우루과이보다 파워랭킹이 낮았고, 콩고민주공화국과 보스니아 헤르체고비나, 남아공, 가나 등 객관적 전력에서 한국에 밀린다는 평가를 받아온 국가들도 모두 한국보다 높은 순위에 자리했다.