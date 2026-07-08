3개월간 기술검증(PoC) 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스가 글로벌 레이어2(L2) 블록체인 옵티미즘(Optimism), 프라이버시 솔루션 개발사 서니사이드랩스(Sunnyside Labs)와 손잡고 원화 연동 스테이블코인 개발 가능성 모색을 위해 디지털 금융 인프라 검증에 나선다고 8일 밝혔다. 3사는 업무협약(MOU)을 맺고 향후 3개월간 기술검증(PoC)을 진행할 예정이다.

이번 PoC에서는 옵티미즘의 핵심 기술인 ‘OP 스택(OP Stack)’을 국내 블록체인 기반 디지털 금융 인프라에 적용할 수 있을지 검토하는 것이 핵심이다. 특히 제도권 금융의 규제와 보안 기준을 총족하는지 여부를 확인하기 위해 ▷금융기관이 결제·정산 과정을 직접 통제할 수 있는지 ▷고객확인·자금세탁방지(KYC/AML) 요건을 기술적으로 구현할 수 있는지 ▷그리고 공개 네트워크 위에서도 개별 거래 정보를 안전하게 보호할 수 있는지 등 세 가지를 검증한다.

각 사는 서로 다른 역할을 맡는다. L2 블록체인 옵티미즘은 블록체인 기반 인프라를 맡는다. 레이어2(L2)는 이더리움의 보안과 정산 기능을 활용하면서, 거래를 더 빠르고 저렴하게 처리할 수 있도록 돕는 블록체인 확장 기술이다. L2는 이더리움 등 기존 블록체인(L1)의 속도 저하와 높은 수수료 문제를 해결하기 위해 도입된 보조 블록체인이다. 현재 소니(Soneium), 월드(World Chain), 유니스왑(Unichain)을 비롯해 오케이엑스(X Layer), 크라켄(Ink) 등 글로벌 대형 거래소와 기업의 체인 30여 개가 옵티미즘의 핵심 기술인 OP 스택을 기반으로 운영되고 있다.

옵티미즘의 공식 핵심 개발사인 서니사이드랩스는 프라이버시 기술을 맡는다. 본래 블록체인은 모든 거래 내역과 잔고가 투명하게 공개되는 구조여서 금융 서비스에 적용하기 적합하지 않았으나, 서니사이드랩스가 개발한 ‘프라이버시 부스트’는 이런 핵심 정보를 외부에서 볼 수 없도록 가려주면서도 동시에 금융기관은 필요한 거래 내역을 계속 확인할 수 있도록 한다. 이에 공개 네트워크 위에서도 기존 금융과 같은 수준으로 고객 정보를 보호할 수 있어 대규모 거래를 안정적으로 처리할 수 있고, 많은 고객을 동시에 수용하는 데도 적합하다.

토스는 이번 협력으로 이더리움 수준의 신뢰와 보안 위에서, 통화와 서비스에 최적화된 전용 인프라를 직접 설계하고 이를 다른 체인과 자유롭게 연결하는 것이 목표다. 3000만 명의 가입자와 50만 곳 이상의 온·오프라인 결제 인프라에 블록체인 인프라를 결합하는 실험을 단계적으로 확대해 나간다는 방침이다.

카일 젠키 옵티미즘 최고사업책임자(CBO)는 “한국은 아시아에서 가장 정교한 금융 생태계를 갖춘 시장 중 하나이며, 한국 금융의 디지털 혁신을 이끈 토스는 이미 제도권 금융 수준의 탁월한 컴플라이언스와 보안 인프라를 내재화한 기업”이라며 “토스의 정교한 기술적 요구사항에 맞춰 OP 스택의 성능과 프라이버시 기준을 입증해 낼 것이며, 시장에서 가장 신뢰받는 파트너와 함께하게 돼 기대가 크다”고 말했다.

김규하 토스 최고사업책임자(CBO)는 “웹3 기술이 제도권 금융에 성공적으로 접목되기 위해서는 엄격한 규제 준수와 강력한 프라이버시 보호가 필수적”이라며 “검증된 옵티미즘의 OP 스택을 활용해 한국 시장에 최적화된, 신뢰도 높은 컴플라이언스 기반 디지털 금융 인프라 구축 가능성을 검증해 나가겠다”고 밝혔다.