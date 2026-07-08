전국 매장에 확산…“언어 장벽 없는 K-뷰티 허브로”

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ올리브영이 외국인 고객의 쇼핑 편의를 높이기 위해 ‘AI(인공지능) 기반 매장 서비스’를 도입한다고 8일 밝혔다.

먼저 외국인 비중이 높은 복층 매장을 중심으로 ‘AI 쇼핑 어시스턴트(사진)’를 운영한다. 키오스크를 통해 AI 아바타와 실시간으로 대화하며 셀프 쇼핑을 즐길 수 있는 서비스다. 상품 설명·재고 조회·매장 내 위치 확인은 물론, 개인의 피부 특성이나 선호에 맞는 상품 추천까지 8개 국어로 제공한다.

특히 결제 방법과 부가세 환급 등 자주 묻는 정보를 터치스크린으로 확인할 수 있다. 덕분에 직원들은 전문적인 상담과 고객 서비스에 더 집중할 수 있다. 고객의 체류 시간과 주요 질문을 한눈에 볼 수 있는 데이터 기반 대시보드도 제공해 매장 운영에 활용할 수 있다.

직원과 일대일 상담은 ‘AI 통역 서비스’가 돕는다. 지난 2024년 선보인 휴대용 번역기에 AI 기술을 더했다. 통역의 정확성을 높이고, 지원 언어는 38개에 달한다. K-뷰티 쇼핑 환경에 특화된 데이터를 학습해 화장품 성분·피부 고민 등 관련 전문 용어를 정확하게 전달한다. 고객은 직원이 보여주는 QR을 스캔해 실시간 채팅에 참여하거나 태블릿 마이크를 통해 직원과 음성으로 대화할 수 있다.

올리브영은 외국인 비중이 높고 쇼핑 정보 니즈가 큰 복층 매장을 중심으로 우선 운영하며 전국 매장으로 순차 확대할 계획이다. 올리브영 관계자는 “언어 장벽 없는 쇼핑 환경을 통해 전 세계 고객이 K-뷰티를 가장 가까이서 경험하는 글로벌 허브로 자리매김할 것”이라고 말했다.