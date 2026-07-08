김포 항공훈련센터서 가상 시나리오 기반 검증 초기진압·대피·응급처치·보고체계 점검

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 지난 6월26일 김포공항 화물청사 내 항공훈련센터에서 ‘2026년 상반기 중대재해 발생 대응훈련’을 실시했다고 8일 밝혔다.

이번 훈련은 중대재해처벌법과 중대산업재해 발생 시 조치 매뉴얼에 따라 실제 업무 중 발생할 수 있는 사고에 대비하고 위기 상황 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.

훈련은 화재 발생을 가정한 시나리오를 바탕으로 ▷상황 인지 및 초기진압 ▷비상대피 ▷인원 파악 및 부상자 응급처치 ▷현장 보존 및 보고체계 가동 등을 중심으로 진행됐다.

참가자들은 초기 화재 진압과 피난 유도, 김포공항 소방구조대 신고, 화재 진압 및 환자 후송 등 비상대응 절차를 수행하며 현장 대응체계의 실효성을 점검했다.

훈련 종료 후에는 김포공항 소방구조대가 대응 과정 전반에 대한 강평과 개선 의견을 제시했다. 티웨이항공은 훈련 결과를 바탕으로 개선 과제를 도출하고 비상대응체계와 안전보건관리체계를 지속 보완해 나갈 계획이다.

티웨이항공은 매년 실제 상황을 반영한 안전훈련을 실시하고 있다. 항공훈련센터와 케이터링 시설 화재를 비롯해 정비 작업 중 환자 발생, 컨베이어벨트 낙상 및 지게차 사고, 응급조치와 대피 훈련 등 다양한 시나리오를 통해 대응 역량을 점검하고 있다.

또한 중대재해처벌법 등 관련 법령 준수와 함께 잠재적 위험요인을 사전에 발굴·개선하는 등 상시 안전관리를 강화하고 있다.

티웨이항공 관계자는 “실전과 같은 화재 대응훈련을 통해 중대산업재해 발생 시 초기 대응 역량을 한층 높일 수 있었다”며 “앞으로도 철저한 훈련과 안전 점검을 통해 항공 안전을 최우선 가치로 실현해 나가겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 앞서 지난 4월 진행한 ‘2026 안전캠페인’ ESG(환경·사회·지배구조) 자원순환 사내 바자회 수익금을 세이브더칠드런 ‘장애아동놀이지원사업’에 기부하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.