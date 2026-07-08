중앙회 운영·인사 혁신 등 16개 개혁과제 추진 2200억원 규모 ‘힘내라! 우리 농업’ 프로젝트 가동 청년농 육성·햇빛연금 확산 등 현장 지원 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] 농협중앙회가 고강도 조직 쇄신과 농업인 지원 확대를 골자로 한 ‘농협 대전환’에 나선다. 중앙회 운영 체계를 손질하는 동시에 2200억원 규모의 경영안정 프로젝트를 추진해 농업인과 조합원 중심 조직으로 재편한다.

농협중앙회는 농협 대전환 방안을 수립하고 16개 실천 과제를 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 방안은 농협개혁위원회의 권고 과제를 조기에 이행하고 경제사업을 활성화해 농업인·조합원 중심의 지원 조직으로 전환하는 데 초점을 맞췄다. 과제는 중앙회 운영 쇄신과 농업인 지원 역량 강화 등 두 축으로 구성됐다.

중앙회 운영 쇄신 부문에서는 감사조직의 독립성을 강화하고 외부위원 중심의 범농협 준법감시위원회를 설치해 투명성과 책임경영을 높인다. 퇴직자 재취업 제한 등 인사 혁신과 적자 계열사 체질 개선도 함께 추진한다.

농업인 지원도 확대한다. 농협은 2200억원 규모의 ‘힘내라! 우리 농업’ 프로젝트를 통해 생산비와 유통비, 금융 부담을 줄여 농가 경영 안정을 지원할 계획이다.

청년농 영농 정착 지원과 고령농업인 돌봄사업도 확대한다. 정부 농정과 연계해 햇빛연금 확산과 보급형 스마트팜 확대를 지원하고, 스마트 농산물산지유통센터(APC) 확산과 인공지능(AI) 도축로봇 도입 등 디지털 농업 기반도 강화한다.

아울러 취약계층 지원을 위해 총 8876억원 규모의 장기 연체채권 소각 및 감면을 추진한다. 국가 균형발전 정책인 ‘5극3특’과 연계해 전북권에는 지역 특화사업 금융지원 거점인 ‘(가칭)NH금융허브’를 올해 3분기 설치할 예정이다.

농협중앙회는 관계자는 “이번 농협 대전환은 농협개혁위원회 권고사항을 조기에 이행하고 변화와 혁신에 대한 사회적 요구에 선제적으로 대응하기 위한 실천 전략”이라며 “16개 실천 과제를 속도감 있게 추진해 농업인·조합원의 든든한 버팀목이 되는 농협으로 거듭나겠다”고 했다.