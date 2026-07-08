PBA 팀리그 광명시 투어 3일차

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 하나카드와 하림이 각각 하이원리조트와 웰컴저축은행을 제압하고 나란히 3연승을 질주했다.

7일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 광명시 투어 2026-2027’ 대회 3일차에서 하나카드와 하림이 각각 풀세트 끝에 하이원리조트와 웰컴저축은행을 꺾고 승리했다. 두 팀 모두 3연승의 쾌조다.

하나카드는 7세트 이적생 한지승이 경기를 끝냈다. 하이원리조트 리더 이충복이 무득점에 그친 사이 한지승이 5이닝 만에 11점을 채워 11-0으로 경기를 마쳤다. 하람은 7세트에 응우옌프엉린(베트남)이 김종원을 상대로 뱅크샷 3개를 뿜어내며 2이닝 만에 11-2로 완승하며 팀 승리를 결정지었다.

하나카드는 승점 8로 단독 선두 자리를 꿰찼고, 하림은 승점 6으로 2위 우리금융캐피탈(2승1패·승점 7)에 1점 뒤진 3위로 올라섰다. 하나카드와 하림은 8일 오후 3시에 격돌한다. 한 팀은 연승을 이어나가게 되고, 한 팀은 연승이 끊긴다.

반면 휴온스는 크라운해태를 상대로 세트스코어 0:4로 완패해 3연패 수렁에 빠졌다. 휴온스는 승점을 단 1점도 올리지 못한 채 리그 최하위에서 벗어나는 데 실패했다.

대회 4일차인 8일에는 오후 12시 우리금융캐피탈-하이원리조트의 첫 경기를 시작으로 오후 3시 에스와이-크라운해태, 하림-하나카드 경기가 동시에 펼쳐진다. 오후 6시에는 휴온스-웰컴저축은행, 오후 9시에는 브레이커스-NH농협카드의 경기가 이어진다.