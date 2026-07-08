호주 최대 송전 전력청 발주 330㎸급 케이블 시스템 턴키 구축

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 호주 최대 규모 송전 전력청인 트랜스그리드가 발주한 AI(인공지능) 데이터센터 전력망 구축 턴키 프로젝트를 수주했다고 8일 밝혔다. 수주 규모는 약 450억원이다.

이번 프로젝트는 호주에 건설 중인 AI 데이터센터에 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위한 사업이다. 대한전선은 330㎸(킬로볼트)급 케이블 시스템을 턴키 방식으로 구축한다.

AI 데이터센터는 24시간 중단 없이 운영되는 대규모 설비인 만큼 높은 전력 사용량을 안정적으로 뒷받침할 수 있는 인프라 구축이 필수적이다. 대한전선은 초고압 케이블 분야에서 축적한 기술력과 글로벌 프로젝트 경험을 바탕으로 유수의 글로벌 기업과 경쟁해 적격업체로 선정됐다.

대한전선은 호주, 뉴질랜드 등 오세아니아 지역에서 다수의 프로젝트를 수행하며 높은 신뢰도와 경쟁력을 축적해 왔다. 특히 호주에서 상용화된 지중 케이블 중 가장 높은 전압인 500㎸급 프로젝트와 시드니 전력망 확충 사업인 파워링 시드니 퓨처의 330㎸ 케이블 시스템 구축 프로젝트를 성공적으로 완수했다.

대한전선 관계자는 “AI 데이터센터는 안정적인 전력 공급이 필수적인 만큼 높은 수준의 기술력과 프로젝트 수행 경험이 요구된다”며 ”이번 수주를 계기로 글로벌 AIDC를 비롯한 고부가가치 전력 인프라 시장 공략을 더욱 강화해 나가겠다“고 말했다.

한편, 대한전선은 글로벌 전력 인프라 수요 확대로 수주 릴레이를 이어가고 있다. 지난달에는 싱가포르 전력청과 400㎸ 및 230㎸급 오일필드 초고압 케이블 시스템을 공급하는 계약을 체결했다.