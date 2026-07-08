‘흑백요리사’ 협업 흥행…최강록∙윤나라 셰프와 라인업 확대

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 ‘흑백요리사’ 출연 셰프들과 협업한 프리미엄 간편식 제품이 상반기 누적 매출 370억원을 달성했다고 8일 밝혔다.

최강록·윤나라(술 빚는 윤주모)·최유강·권성준(나폴리 맛피아) 셰프와 손잡고 43개 협업 제품을 선보인 결과다. 특히 최강록 셰프의 ‘고메 우동’과 윤나라 셰프의 ‘비비고 국물요리’는 지난 1월 출시 이후 누적 200만봉이 넘게 팔렸다.

CJ제일제당은 여름 성수기를 겨냥해 최강록·윤나라 셰프가 개발에 참여한 여름면(평양냉면·들기름막국수)과 삼계탕 신제품을 선보였다. 두 셰프는 여러 차례 시식을 거쳐 레시피 완성도를 높였다.

‘비비고 평양냉면’은 진하고 담백한 양지 육수가 특징이다. 최강록 셰프의 아이디어를 반영한 오이고추 고명을 더했다. ‘비비고 들기름막국수’는 방송에서 화제가 된 최 셰프의 명대사 “나야, 들기름”을 모티프로 개발했다. 향긋한 들기름·고소한 들깨가루·볶음 들깨를 조합한 ‘트리플 들깨 레이어’로 층층이 쌓이는 고소한 맛을 구현했다.

윤나라 셰프와는 ‘비비고 삼계탕’을 선보였다. 국내산 닭 한 마리를 통째로 넣어 촉촉한 육즙을 살렸다. 윤 셰프의 비법인 우엉을 넣고 푹 고아 구수한 풍미를 극대화했다. 냉장 제품으로 설계해 전문점 수준의 식감을 구현했다.

CJ제일제당 관계자는 “앞으로도 셰프들과 함께 전문점 수준의 맛, 합리적 가격, 편의성을 갖춘 히트상품을 육성해 프리미엄 간편식 시장을 선도할 것”이라고 말했다.