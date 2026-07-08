미국 중심 AI 시장에 맞서 아시아·유럽 연합 미스트랄AI 풀스택 상품 국내 공급

[헤럴드경제=김광우 기자] 네이버클라우드는 프랑스의 대표 AI 기업 미스트랄AI와 제조 AI 시장을 공략하기 위한 전방위 파트너십 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. 미국 중심의 범용 AI가 아닌, 유럽과 아시아 제조 현장의 데이터 주권과 산업 특성에 최적화된 소버린 AI 솔루션으로 글로벌 제조 기업들을 공략한다는 취지다.

특히, 양사는 엔비디아가 글로벌 주요 기업들과 함께 구성한 ‘네모트론 연합’의 회원사로, 이미 같은 기술 생태계를 공유하고 있다. 이를 기반으로 양사는 시너지가 가장 클 것으로 기대되는 제조 산업 분야를 중심으로 공동 비즈니스를 전개한다.

양사는 계약 직후 네이버 제2사옥 1784에서 주요 기술진이 참여하는 공동 워크숍을 열고, 제조 분야 상용화 서비스 출시 계획 및 실행 로드맵 수립에 착수했다. 연구진 간 R&D 협업과 기술 교류를 지속하며 산업 현장의 AI 과제를 함께 발굴하고, 실제 현장에서 검증·고도화하는 선순환 구조를 만들어 갈 예정이다.

아울러 미스트랄AI가 유럽 제조 기업들과의 협업을 통해 축적한 품질 이상 감지, 부품 선택 최적화 등 활용 사례를 한국 제조 환경에 접목하고, 이를 바탕으로 글로벌 제조 기업을 대상으로 한 소버린 AI 사업 기회도 함께 발굴한다는 계획이다.

실제 국내 비즈니스도 시작한다. 네이버클라우드 플랫폼을 통해 미스트랄AI의 최신 모델과 플랫폼 등 풀스택 상품이 공급되며, 국내 고객사 현장에는 미스트랄AI의 현장 전담 엔지니어(FDE)가 직접 파견되어 기술 지원과 이슈 해결을 담당한다.

특히 미스트랄AI가 유럽 제조 현장에서 축적한 실시간 품질 이상 감지, 부품 선택 최적화 등 검증된 제조 AI 활용 사례를 한국 제조 환경에 접목하는 것을 첫 과제로 삼는다. 이를 통해 국내 제조 기업들이 데이터를 외부에 노출하지 않는 안전한 환경에서 글로벌 수준의 제조 AI 기술을 효과적으로 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “이번 파트너십은 글로벌 시장에서 검증된 미스트랄AI의 제조 특화 기술력과 네이버클라우드의 안정적인 인프라를 결합하는 실질적인 비즈니스 협력”이라며 “국내에서 성공적인 레퍼런스를 구축하고, 이를 바탕으로 글로벌 소버린 AI 시장에서 공동 비즈니스 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라고 밝혔다.

미스트랄AI의 제프 순 APAC 대표는 “네이버클라우드는 제조 AI 비즈니스를 함께 실현할 수 있는 최적의 파트너”라며 “미스트랄AI가 유럽 제조 현장에서 쌓아온 노하우와 네이버클라우드의 탄탄한 인프라를 결합해 한국을 포함한 글로벌 제조 기업들의 AI 전환을 실질적으로 지원하겠다”고 밝혔다.