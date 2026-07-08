바르가스, 승부차기 3-3서 결승골

8강전 메시의 아르헨티나와 승부

스위스 골키퍼 그레고어 코벨이 8일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 승부차기에서 콜롬비아의 쿠초 에르난데스가 찬 승부차기 슛을 다이빙 캐치로 막아내고 있다. [AP]
스위스 골키퍼 그레고어 코벨이 8일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 승부차기에서 콜롬비아의 쿠초 에르난데스가 찬 승부차기 슛을 다이빙 캐치로 막아내고 있다. [AP]

스위스 골키퍼 그레고르 코벨(1)이 2026년 7월 7일 화요일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 열린 콜롬비아와의 월드컵 16강전 승부차기에서 콜롬비아의 쿠초 에르난데스가 찬 페널티킥을 막아내고 있다. (AP Photo/Gregory Bull스

[헤럴드경제=조용직 기자] 스위스가 연장전에 이어 승부차기까지 가는 혈투 끝에 콜롬비아를 잡고 8강에 마지막으로 합류했다.

스위스는 8일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 콜롬비아를 상대로 전·후반과 연장전을 0-0으로 마친 뒤 이어진 승부차기에서 4-3으로 이겼다.

스위스가 월드컵 8강에 진출한 것은 자국에서 대회를 개최했던 1954년 대회 이후 72년 만이다. 8강에 안착한 스위스는 ‘축구의 신’ 리오넬 메시를 앞세운 아르헨티나와 맞붙는다.

전반전부터 양 팀 모두 득점 없이 탐색전만 이어갔다. 후반전도 양 팀 모두 주도권을 쥐지 못한 채 조심스러운 경기를 펼쳤다.

결국 정규시간 내 승부를 가리지 못하고 연장전으로 돌입했다. 연장전에서는 콜롬비아가 공세의 고삐를 쥐었으나 번번이 골 운이 따르지 않았다. 연장 전반 9분 후안 페르난도 킨테로의 코너킥에 이은 존 자네르 루쿠미의 묵직한 헤더가 크로스바를 강타했다. 2분 뒤 하민톤 캄파스가 골문 구석을 노리고 찬 위협적인 슈팅마저 그레고어 코벨 골키퍼의 펀칭에 막혔다.

콜롬비아를 꺾고 72년 만에 월드컵 8강에 진출한 스위스 대표팀이 서포터들을 향해 환호하고 있다. [EPA]
콜롬비아를 꺾고 72년 만에 월드컵 8강에 진출한 스위스 대표팀이 서포터들을 향해 환호하고 있다. [EPA]

스위스도 연장 전반 14분 교체 투입된 제키 암두니가 골문 가까운 거리에서 기습적인 슈팅을 날렸으나, 카밀로 바르가스 골키퍼가 몸을 날려 쳐내며 실점 위기를 넘겼다. 연장 후반에도 관중을 들썩이게 할 결정적인 찬스가 몇 차례 나왔으나 무위에 그쳤다.

결국 승부는 승부차기까지 이어졌다. 콜롬비아는 2번째 키커로 나선 다빈손 산체스의 슈팅이 골대에 맞고 실축하면서 수세에 몰렸다. 스위스의 3번째 키커 마누엘 아칸지의 슛이 골대 위로 높게 뜨면서 3-3으로 균형이 맞춰졌다..

3-3으로 맞선 채 나선 스위스의 마지막 키커 루벤 바르가스가 왼쪽 구석에 가볍게 차넣으며 긴 승부의 마침표를 찍었다.


yjc@heraldcorp.com