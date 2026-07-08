[헤럴드경제=함영훈 기자] 전국 각 시군의 문화는 해당 시군의 문화재단에서 한눈에 파악한다. 문화전문가집단이 공공 문화예술을 개발하고, 각 도시의 이미지를 바꾸고 결국 K-컬쳐를 업그레이드시킨다.

전국의 165개 문화재단이 강원특별자치도 속초에 집결해 축제를 연다고 하니, 그 기발함과 창의성, 심미학적 아름다움은 어느 축제 보다고 뛰어날 것으로 기대된다. 멍석은 강원문화재단이 깔았다.

전국의 공공컬쳐 전문가들이 빚어내는 ‘2026 지역상생·문화동행 페스타’가 8일 부터 11일 까지 속초시 엑스포타워 광장 일원에서 열린다.

이번 행사는 사단법인 한국지역문화재단총연합회가 주최하고 강원문화재단과 속초문화관광재단이 공동 주관하는 전국 단위 문화교류 행사이다.

지난해 개최지 공모에서 강원문화재단과 속초문화관광재단이 제안한 기초-광역 문화재단 간 협력 운영모델이 우수한 평가를 받아 강원특별자치도가 개최지로 선정됐으며, 이를 계기로 지역 간 문화 협력과 상생의 가치를 확산하는 교류의 장으로 마련됐다.

행사에는 문화재단 관계자를 비롯해 지역 문화예술인, 시민, 관광객 등이 참여한다. 개막식에서는 강원도립극단의 ‘갈라고’ 공연을 시작으로 지역문화 우수사례 시상식이 개최되며, 선정된 사업들의 전시도 현장에서 만나볼 수 있다. 특히 ‘강원관’ 전시관에서는 도내 문화재단들의 주요 사업과 지역문화의 다채로운 매력을 선보인다.

이 밖에도 엑스포 잔디광장 특설무대에서는 영화 ‘왕과 사는 남자’상영을 비롯한 다양한 문화예술 프로그램이 진행돼 시민과 관광객이 함께 즐기는 문화축제의 분위기를 더할 예정이다.

행사 기간에는 ▷지식공유포럼 ▷동행콘텐츠쇼 ▷지역상생 마켓 ▷문화예술투어 ▷문화동행 버스킹 등 다양한 프로그램이 운영된다. 지식공유포럼에서는 지역문화 정책과 문화재단 운영 사례를 공유하고, 동행콘텐츠쇼와 문화예술투어를 통해 지역문화 콘텐츠를 소개한다. 또한 문화동행 버스킹과 지역상생 마켓은 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 참여형 문화축제로 꾸며질 예정이다.

신현상 강원문화재단 대표이사는 “이번 페스타는 전국 문화재단이 함께 지역문화의 성과를 공유하고, 상생과 협력의 가치를 확산하는 뜻깊은 자리”라며 ”강원과 속초를 찾는 많은 분들이 다양한 문화 프로그램을 통해 지역문화의 매력을 경험하고, 지역문화재단 간 협력이 더욱 강화되는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.