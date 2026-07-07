유세 중 음료 투척 지인 등 2명

[헤럴드경제=한지숙 기자] 6·3 지방선거 선거운동 중 피습당했다고 주장했다가 자작극 의혹을 산 정이한(38) 전 개혁신당 부산시장 후보 등 2명에 대해 구속영장이 청구됐다.

7일 부산 금정경찰서에 따르면 경찰은 위계에 의한 공무집행방해와 공직선거법 위반 등 혐의로 정 전 후보와 당시 음료를 던진 30대 남성 A 씨에 대한 구속영장을 지난 1일 신청했고, 검찰이 지난 3일 이를 법원에 청구했다.

구속영장 신청은 선거가 끝난 뒤 한 달여 만에 이뤄졌다.

정 전 후보 등 2명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 8일 오후 2시 부산지법에서 열린다.

경찰 관계자는 “증거 인멸과 도주 우려 등의 이유로 구속영장을 신청했다”면서 “다만 피습 자작극 의혹 사건에 한해 신청한 것”이라고 설명했다.

정 전 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 유세를 하던 중 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했다. 당시 정 전 후보 캠프는 정 전 후보가 음료 컵을 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 밝혔다.

이후 음료를 던진 남성이 정 전 후보의 헬스 트레이너로 두 사람이 사전 공모한 정황이 드러나면서 경찰이 수사에 나섰다.

경찰은 정 전 후보의 범행 경위와 사건 전반에 대한 수사를 벌인 끝에 위계에 의한 공무집행방해와 공직선거법 위반 등의 혐의가 인정된다고 판단해 구속영장을 신청했다.

경찰은 또한 정 전 후보 부친이 운영하는 온그룹 계열사 직원들이 선거운동에 동원됐다는 의혹과 선거 개입 여부, 온그룹 병원의 의료법 위반 여부 등도 들여다보고 있다.

지방선거에서 개혁신당 부산시당은 정 전 후보 부친 병원 직원을 부산시의회 비례대표 후보로 공천했고, 선거 캠프 관계자가 선거 이후 해당 병원에 취업한 것으로 알려졌다.

정 전 후보는 부산시장 선거에서 2만7418표를 얻어 득표율 1.56%로 3위를 했다.

개혁신당은 앞서 정 전 후보가 탈당한 상태라며 수사에 적극 협조하겠다는 입장을 밝혔다.