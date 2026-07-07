[헤럴드경제=이명수 기자] 개그우먼 이성미가 유방암 투병 당시 수술을 앞두고 유서까지 작성했던 일화를 공개한다.

오는 8일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 ‘웃음 크리에이터 크루, 웃크크’ 특집으로, 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 게스트로 출연한다.

이중 ‘라디오스타’에 첫 출연한 이성미는 암 투병 당시 수술을 앞두고 자녀들에게 편지를 남겼던 사연을 털어놓는다. 혹시 깨어나지 못할 수도 있다는 생각에 마음을 전하며, 계좌번호와 비밀번호까지 적어 두었다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

이어 남다른 버킷리스트도 공개한다. 이성미는 “나 죽으면 추리닝(트레이닝복)을 입혀 달라”라고 했한다. 그녀는 평소 운동을 게을리 했으니 마지막은 뛰어가고 싶다는 자신만의 이유를 전했다.

여기에 이성미는 3년마다 영정사진을 업데이트하고, 마지막 집(?)까지 미리 계약해 둔 사연도 밝힌다. 그녀는 남겨진 가족들이 정신없을 것을 생각해 미리 준비하게 됐다며, 장례위원장으로 후배 송은이를 지목했다고 밝힌다.

오는 8일 밤 10시 30분 방송.