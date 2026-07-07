신재생에너지 및 태양광 안전 솔루션 전문기업 백현이앤에스는 자사의 ‘비접촉 열분포(아크 발열 징후 감시) 진단기능 기반 지능형 화재 예방 태양광 발전장치’가 지난 6월 25일 행정안전부로부터 재난안전제품 인증을 획득했다고 밝혔다.

재난안전제품 인증은 국민 안전과 관련된 재난 예방·대응 제품의 품질과 기술력을 정부가 심사해 부여하는 제도다. 백현이앤에스는 인증 대상 선정 이후 기술성 검증과 대국민 의견수렴 등 심사 절차를 거쳐 최종 인증을 받았다.

이번에 인증받은 솔루션은 태양광 발전소 화재의 주요 원인으로 꼽히는 직류 아크(Arc) 발생 이전 단계의 이상 발열을 비접촉 열분포 진단 기술로 실시간 감지하는 것이 특징이다.

기존의 아크 발생 이후 감지하는 방식과 달리, 부품의 열화로 인한 미세한 발열 징후를 사전에 확인하고, 이상이 감지되면 접속함(접속반) 회로와 모듈 입력 차단장치를 연동해 전력을 차단함으로써 화재 발생 가능성을 낮추도록 설계됐다.

백현이앤에스는 이번 인증에 앞서 조달청 우수제품 지정, 신제품(NEP) 인증, 재난안전신기술(NET) 인증, 성능인증(EPC), 중소기업기술마켓 등록 등 다양한 기술 인증을 확보했으며, 올해 5월에는 해당 기술의 우수성을 인정받아 특허청장 표창을 수상했다.

회사는 지난 6월 24일부터 26일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 대한민국 전기산업엑스포에서 이번 인증을 획득한 태양광 화재 예방 솔루션을 선보이며 업계 관계자들에게 기술력을 소개했다.

강영규 백현이앤에스 대표는 “태양광 설비의 이상 발열을 사전에 감지하고 화재 위험을 줄이는 기술이 국가 인증을 받게 돼 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 태양광 발전시설은 물론 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 신재생에너지 분야에 안전 솔루션을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 백현이앤에스는 최근 본사를 경기도 고양시로 이전하고 군산공장을 지점 체제로 전환하는 등 사업 기반을 정비했으며, 이를 바탕으로 공공조달과 민간 시장은 물론 ESS 안전 솔루션 분야까지 사업 영역을 확대할 계획이다.