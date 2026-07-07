5개월 간 공동 실증 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크가 람다256, 케이에스넷(KSNET)과 디지털자산 기반 정산 환경에서 은행의 오프램프(Off-ramp) 운영 체계를 검증하기 위한 기술검증(PoC)에 착수했다고 7일 밝혔다.

케이뱅크, 람다256, 케이에스넷 실무진은 지난 6일 서울 강남에 위치한 람다256 본사에서 킥오프 미팅을 갖고 약 5개월 간 공동 실증을 진행한다. 이번 프로젝트를 통해 디지털자산 결제 후 정산 자금을 원화로 전환하는 오프램프 운영 모델을 실제 금융기관 환경에서 구현할 수 있는지를 검증한다.

오프램프란 가상자산 시장에서 가상자산을 법정화폐(달러, 원화 등)로 바꾸는 서비스를 일컫는다. 최근 스테이블코인 논의가 가시화되는 등 디지털자산 결제 및 정산 관련 오프램프 인프라에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.

이번 PoC는 스테이블코인(USDC) 기반 결제대금을 원화로 전환하는 오프램프 연계 정산 모델을 금융기관이 실제 운영할 수 있는지를 검증한다. 은행 케이뱅크, 종합 지급결제 서비스 기업 케이에스넷, 두나무 계열사이자 블록체인 전문기업 람다256 등 3사가 협력해 각 사의 역할과 운영 체계를 검증할 계획이다.

실증은 USDC 토큰으로 진행하며, 검증 대상은 결제 시점의 환율(FX) 적용부터 대금 정산 요청 생성, AML/FDS 검증, 지급 승인, 온체인 정산 실행, 원화 지급 후 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR)에 이르는 운영 절차 전반이다. 이와 함께 운영 정책의 유연성, 참여 기관 간 책임 경계, 감사 대응 가능성(Auditability) 등 실제 환경에서 요구되는 요소들도 함께 점검할 예정이다.

케이뱅크는 핵심 정산 주체로 은행으로서 환율(FX) 적용 및 원화 지급을 비롯해 자금세탁방지(AML)과 의심거래보고(STR) 등 전반적인 오프램프 운영 체계를 담당한다. 은행의 자금세탁방지(AML) 및 의심거래보고(STR) 운영 경험을 바탕으로 실제 금융기관 환경에서 요구되는 운영 기준을 검증할 예정이다.

케이에스넷은 기존 보유한 결제 인프라를 활용해 스테이블코인 결제 인프라를 제공하고 가맹점 원화 정산 지급 연계를 수행한다. 람다256은 오케스트레이션 플랫폼 스코프(SCOPE)와 온체인 컴플라이언스 플랫폼 클레어(CLAIR)를 통해 온체인 정산 실행 체계를 지원하며 금융기관 환경 아래 플랫폼의 실효성을 검증한다.

이번 PoC를 통해 ▷규제 환경을 고려한 오프램프 운영 모델 ▷AML 기반 리스크 관리 ▷자금 흐름의 투명성 및 정산 효율성 등을 종합적으로 검증할 계획이다.

현재 케이뱅크는 태국, UAE 등과 함께 원화-현지통화 간 스테이블코인 기반 해외송금 PoC를 진행 중이다. 이번 PoC는 스테이블코인 결제 이후의 절차인 스테이블코인-원화로의 정산 과정을 실증하며 결제 기능 검증까지 스테이블코인 사업 영역을 확장한다는 점에서 의미가 있다.

케이뱅크 관계자는 “이번 프로젝트는 디지털자산 제도화 흐름에 대비해 은행이 갖춰야 할 오프램프 운영 역량을 실증하는 의미 있는 시도다”라며 “앞으로도 제도 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 금융 인프라를 구축해 나가겠다”고 말했다.

정의정 람다256 대표는 “디지털 자산 시대의 핵심 경쟁력은 단순히 디지털자산을 사용할 수 있는 기술이 아니라, 금융기관이 이를 안전하고 투명하게 운영할 수 있는 체계를 확보하는 것”이라며 “람다256은 SCOPE와 CLAIR를 기반으로 온체인 실행과 컴플라이언스를 연결하는 디지털자산 운영 플랫폼을 지속적으로 고도화하고, 금융권이 디지털자산 서비스를 보다 안정적으로 도입할 수 있는 기반을 마련해 나갈 계획”이라고 말했다.

케이에스넷의 박한국 대표는 “디지털자산이 실물 결제 생태계에 안정적으로 정착하려면 가맹점과 소비자를 보호할 수 있는 완벽한 컴플라이언스 인프라가 필수적”이라며 “기존 결제 시장에서 축적한 정산 노하우를 바탕으로 람다256, 케이뱅크와 함께 신뢰할 수 있는 디지털 자산 오프램프 표준 모델을 성공적으로 실증하겠다”고 말했다.