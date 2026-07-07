“방위산업, 세계 인정하는 경쟁력 자랑스러워”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 3박 5일 간의 튀르키예·몽골 출장에 나선 이재명 대통령은 7일 “이번에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 무대에서 세계 평화와 안보를 위한 대한민국의 역할을 더욱 넓혀가려 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 “마크 루터 나토 사무총장님의 초청을 받아 나토 정상회의가 열리는 튀르키예로 향한다”며 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “얼마 전 사무총장님께서는 ‘한국을 사랑한다’며 우리 방위산업 기반이 ‘환상적’이라고 평가해 주셨다지요”라며 “전쟁의 폐허를 딛고 나라를 지키기 위해 흘린 수많은 땀방울이 오늘날 세계가 인정하는 경쟁력이 되었다는 것이 참으로 자랑스럽다”고 강조했다.

계속해서 이 대통령은 “오랜 시간 국제사회의 도움을 받던 대한민국은 이제 세계평화와 안보에 책임 있게 기여하는 나라가 되었다”며 “국민 여러분께 더 큰 자부심을 안겨드릴 수 있도록 이번 순방 역시 최선을 다하겠다”고 했다.

그러면서 “튀르키예에서 다시 소식 전해드리겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날부터 튀르키예와 몽골을 방문한다. 나토 정상회의에 참석해 K-방산의 우수성과 신속한 조달 능력을 알리며 직접 세일즈에 나서겠다는 전략이다.

또한 몽골을 국빈 방문해 핵심 광물 협력에 나설 예정이다.