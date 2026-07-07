[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대 글로컬사회공헌센터는 최근 울릉도에서 ‘제3회 카리타스 Domestic Service-Learning(DS-L)’ 프로그램을 운영했다고 6일 밝혔다.

카리타스 Domestic Service-Learning은 기독교 정신을 바탕으로 학생들이 전공에서 습득한 전문기술을 지역사회에 나누며 봉사를 통해 학습 효과를 높이는 서비스러닝(Service-Learning) 교육 프로그램이다.

이번 봉사활동에는 간호학과 6명, 치위생과 4명, 디자인융합학부 5명, 헤어디자인과 6명 등 학생 21명과 교수 4명, 직원 2명 등 총 27명으로 구성된 봉사단이 참여했다.

봉사단은 울릉동광교회와 공군 제319방공관제대대, 해군 제118조기경보전대를 찾아 전공 특성을 살린 다양한 재능기부 활동을 펼쳤다.

봉사단 대표 김혜인 학생(간호학과 3학년)은 “이번 경험을 통해 봉사의 의미를 다시 한번 되새겼고 따뜻한 마음과 전문성을 갖춘 의료인으로 성장할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

채병관 글로컬사회공헌센터장은 “앞으로도 카리타스 Domestic Service-Learning 프로그램을 지속적으로 고도화해 학생들의 전공 실무역량과 공동체 의식을 함께 키우고 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.