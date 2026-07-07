[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 광고홍보학과 김광협 교수가 최근 열린 ‘2026 대한민국 대학생 광고대회(KOSAC)’에서 올해 신설된 ‘올해의 지도교수상’을 수상했다고 6일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국광고총연합회가 주관하는 KOSAC은 매년 약 1만5000여명의 학생과 700여명의 지도교수가 참여하는 국내 최고 권위의 대학생 광고 공모전이다.

올해 대회는 삼성화재 후원으로 ‘2030 세대의 일상에 보험을 더하다’를 주제로 진행됐으며 전국 142개 대학에서 1425개 작품이 출품됐다.

이번 대회에서 김 교수의 지도를 받은 계명대 광고홍보학과 학생들은 입선 1팀과 코삭챌린저상 9팀 등 총 10개 팀이 수상하며 대구·경북 지역 최다 수상 성과를 기록했다.

전체 상위 약 5%에 해당하는 입선은 강지연·김수아·신아영·박지원·최정수 학생으로 구성된 ‘숙주가세상을구하조’ 팀이 차지했다.

이들은 ‘종말의 날, 당신 곁을 지킬 단 하나의 보험 선물’을 주제로 창의적인 기획력을 선보였다. 이어 상위 약 15% 팀에 주어지는 코삭챌린저상에도 계명대 9개 팀이 대거 이름을 올렸다.

김광협 교수는 “학생들이 밤낮없이 고민하며 만들어낸 결과가 전국 최다 수상이라는 성과로 이어졌다”며, “실감미디어사업단의 적극적인 지원이 학생들의 실무 역량 강화에 큰 도움이 됐다”고 말했다.