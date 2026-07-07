[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 경북 포항시장과 간부 공무원들이 6일 출근하는 포항철강공단 근로자를 격려하며 민선 9기 시정의 핵심 가치인 ‘화합·상생’을 실천하는 현장 행보에 나섰다.

이날 출근길 인사는 미국의 철강 고율 관세와 유럽의 탄소 국경 조정 제도(CBAM) 시행, 중국의 저가 철강 공세 등으로 철강 산업이 어려움을 겪어 포항 경제의 핵심 축인 포스코 등 근로자를 응원하고 민선 9기 시정의 핵심 가치인 ‘화합·상생’을 현장에서 실천하기 위해 마련했다.

참석자들은 ‘위대한 여정, 화합과 상생으로 포항과 포스코가 함께 만들어갑니다’, ‘새로운 철강 시대, 근로자 여러분과 함께 만들어 갑니다’라는 문구가 적힌 현수막을 들고 출근길 근로자에게 응원의 메시지를 전달했다.

포항시는 앞으로도 지역 기업을 직접 찾아 현장의 목소리를 듣고, 기업의 애로 사항을 함께 해결하는 등 현장 중심의 소통 행정을 이어갈 계획이다.

박용선 포항시장은 “포항시는 앞으로도 지역경제를 위해 분투하고 있는 공단 근로자에게 감사와 응원의 마음을 전하고 지역 기업과 긴밀히 협력하고 지원해 위기를 극복해 나가겠다”고 말했다.